به گزارش خبرنگار مهر، محمود سالاری در نشستی خبر از برنامه ریزی وزارت نیرو برای ادغام شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی با شرکت‌های آبفای شهری خبر داد و گفت: این اقدام با هدف کاهش هزینه‌ها، یکپارچه‌ شدن سامانه‌ها، هماهنگی‌ و اتصال شبکه‌های آبیاری صورت می گیرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران اظهار داشت: یکی از طرح های در دست اجرای استان های تهران و البرز جلوگیری از انشعابات غیرمجاز آب است. متاسفانه برخی مسئولان اجازه تبدیل وضعیت انشعابات غیرمجاز را نمی دهند.

سالاری از وجود 3 هزار انشعاب غیرمجاز آب در برخی مناطق استان تهران خبر داد و افزود: هم اکنون تعمیر و نگهداری شبکه آب به بخش خصوصی واگذار شده است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو ادامه داد: پیشنهادی به یکی از پیمانکاران بخش خصوصی ارائه شد که بر اساس آن بخش خصوصی برای تولید آب وارد عمل شود و ما به قیمت بسیار پائین‌تر از آنچه که خود تولید می‌کنیم از آنها خریداری کنیم. در حال حاضر تولید هر مترمکعب آب دولتی 317 تومان هزینه دارد در صورتی که همین کار در بخش خصوصی 200 تومان خواهد بود.

وی با بیان اینکه هنوز خرید تضمینی آب از بخش خصوصی به مرحله امضاء قرارداد نرسیده است، گفت: هم اکنون متوسط قیمت فروش آب به مشترکان 148 تومان است. قیمت فروش آب شرب نیز در هر مترمکعب 45 تومان و صنعت بیش از 100تومان است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران گفت: وقوع خشکسالی در منابع زیرزمینی روستاها تاثیرات منفی داشته است اما به دلیل فرسوده بودن 50 درصد شبکه آبرسانی روستایی، نیازمند تامین اعتبارات لازم در این بخش هستیم.

سالاری با بیان اینکه از 2 هزار و 479 کیلومتر شبکه آب روستایی استان تهران 1700 کیلومتر آن فرسوده است، اظهار داشت: به دلیل این فرسودگی شبکه آبرسانی تا 2 سال پیش پرت آب در شبکه آبرسانی روستایی حتی به 37 درصد نیز رسیده بود اما هم اکنون 34.2 درصد است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو، بیان داشت: قبل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها مصرف آب روستاهای استان تهران و البرز 48 میلیون و 322 هزار و 617 مترمکعب بود اما بعد از گذشت از یکسال و با صرفه‌جویی هایی صورت گرفته، میزان مصرف به 34 میلیون و 183 هزار و 345 مترمکعب کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران در ارتباط با بدهی های آبی نیروهای مسلح، تصریح کرد: با اقدامات مناسب توانستیم میزان مطالبات خود از نیروهای مسلح را بابت فروش آب کاهش دهیم و این مبلغ در حال حاضر 9 میلیون تومان است.

وی میزان بدهی‌های آب و فاضلاب روستایی استان تهران به پیمانکاران را بالغ بر4.5 میلیارد تومان اعلام کرد و تاکید کرد: با رشد اعتبارات در سال جاری، پروژه‌های ما از 245 پروژه به 355 پروژه با اعتباری بالغ بر 45.5 میلیارد تومان افزایش یافته است.

سالاری با بیان اینکه از سال 78، 17 منطقه روستایی استان تهران تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار گرفته است، گفت: کل روستاهایی که تحت پوشش این شرکت 1209 روستا با 318 هزار و 776 خانوار و181 هزار و 174 انشعاب است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو، با بیان اینکه هم اکنون 100 درصد فعالیت ها و خدمات در بخش آب و فاضلاب روستایی دولتی است، گفت: از سیاست های اصلی شرکت، کنترل کیفیت آب است.

به گفته وی، در حال حاضر صدور تمامی قوبض آب در 520 روستای استان تهران به صورت الکترونیکی صورت می گیرد. همچنین میزان معوقات ناشی از عدم پرداخت قوبض آب در روستاها نیز 10 درصد است.