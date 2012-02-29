حال و هوای شورانگیز تبلیغات در خراسان جنوبی/ از برنامه ها تا شنیده ها

به گزارش خبرنگار مهر، مناظره ها، تبلیغات داوطلبان و شنیده ها و ائتلاف ها و اتحادهای عجیب غریب، همه و همه باعث شده است شهرها و روستاهای خراسان جنوبی حال و هوای انتخاباتی به خود بگیرد.

تنور انتخابات اگر چه در روزهای اولیه تبلیغات حرارتی نداشت ولی هر چه به ۱۲اسفند نزدیک می شویم حرارت بیشتر می شود.

خیابانهای اصلی شهر مملو از افرادی است که در دست هرکدام از آنها دسته های پرشمار پوسترها و بروشورهایی دیده می شود که نام نامزدهای انتخاباتی به همراه مشخصات و سوابقشان نقش بسته و عابران را به سوی خود جلب می کنند.

ستادهای انتخاباتی نیز با نزدیک شدن به روز های پایانی تبلیغات فعال تر شده اند و تا پاسی از شب تبلیغات کاندیداهای مورد نظر خود را دارند، هواداران گروه گروه در حال رفت و آمد هستند.

در این ستادها هستند افرادی که قرار است برای بار نخست رأی بدهند، هم چنین کسانی که بیش از 15 بار مهر شعب اخذ رأی در شناسنامه آن ها خورده است و کسانی هم که قرار نیست رأی بدهند، یعنی هنوز به سن قانونی نرسیده اند اما در کنار بزرگ ترها به ستادهای مختلف رجوع می کنند تا تمرینی باشد برای سال های آینده.

بسیاری از داوطلبان به صورت مرتب از صبح تا آخر شب در جلسات متعدد سخنرانی حضور پیدا می کنند و انگار خود را در چند قدمی مجلس می بینند.

فقط 3 روز دیگر به برگزاری یکی از بزرگ ترین رویدادهای سیاسی کشور باقی است؛ رویدادی که مردم ایران اسلامی برای حضوری پر شور در آن آماده شده اند.

در این روزهای پایانی مهلت تبلیغات انتخاباتی، تلاش های نامزدهای نمایندگی مجلس و هواداران و اعضای ستادهای تبلیغاتی آن ها به اوج خود رسیده است و طرفداران آن ها سخت در تلاش هستند که نامزد مورد حمایت خود را به عنوان اصلح ترین فرد، به مردم بشناسانند.

نکته جالب این است که برخی هوادران نامزدها مشترک هستند به عبارت دیگر برخی از افراد خود را حامی گروه زیادی از نامزدها می دانند و در هر ساعت که احتمال پیروزی یک نامزد در مقایسه با سایرین بیشتر شد خود را به او نزدیک کرده و چاکر جان نثار می شوند.

تبلیغات از برنامه های نامزدها تا شعارها/ دان 3 کاراته تبلیغ یک کاندیدا در بیرجند

برخی شنیده ها حاکی است که برخی داوطلبان بی رحمانه عملکردهای مثبت را نادیده می گیرند و ناخواسته به تریبون سیاه نمایی تبدیل شده اند.

شنیده شده یکی از کاندیداهای حوزه انتخابیه بیرجند و درمیان در چند سخنرانی اخیر خود به جای ارائه برنامه و راه کار برای حل مشکلات استان و حوزه انتخابیه خود اقدام به روضه خوانی برای مردم می کند!

یکی ازنامزدهای انتخاباتی مجلس نهم در حوزه انتخابیه بیرجند و درمیان داشتن دان 3 کارته را در تبلیغات های خود عنوان کرده است که معلوم نیست ایشان با دان 3 می خواهند از حق خراسان جنوبی در مجلس دفاع کنند یا...

همچنین در اقدامی جالب یکی دیگر از نامزدهای انتخاباتی بیرجند در سخنانی که نشان از اعتماد بسیار بالای وی حکایت دارد در جمع نماز گذران مسجد امام صادق بیرجند گفته است تمام 25 هزار فرهنگی و 35 هزار دانشجو در بیرجند به من رای خواهند داد.

این سخنان با واکنش تند یکی از مسئولین آموزش و پروش استان مواجه شده است و وی این مسئله را تکذیب کرده است ، جالب آنجاست که معلوم نیست این کاندید با وجود 60 هزار رای فعلی خود (!) چه اصراری به انجام تبلیغات پرخرج دارد.

یکی دیگر از کاندیداهای حوزه انتخاباتی بیرجند و درمیان هم هنوز هیچ تبلیغاتی را در شهر آغاز نکرده است و از وی حتی یک بنر و یا پوستر و تراکت در شهر به چشم نمی خورد اینکه این کاندید کی فعالیت خود را شروع می کند و یا قرار است انصراف دهد هنوز معلوم نشده است.

برخی موارد نیز شاهد زیر سوال بردن برنامه کانیداها توسط برخی دیگر هستیم اما نباید فراموش کرد اگر تبلیغات، برگرفته از معیارهای علمی همراه با تعهد و سلامت نفسانی نباشد جنبه سیاه نمایی به خود می گیرد و چه بسا که تأثیر معکوسی در مخاطب به جای بگذارد و در شان یک کاندیدای اصلح نیست که با مخدوش کردن شخصیت دیگران به بهارستان برود.

پیامک‌های از جنسی متفاوت

در حالی که مسئولان اجرایی و نامزدهای مجلس تمام همت خود را به کار گرفته ‌اند تا انتخاباتی باشکوه داشته باشیم. اما این روزها پیامکی بر صفحه موبایل‌ها ظاهر می‌ شود با عنوان "لطفا رای ندهید" که حکایت از تلاش دشمن برای کمرنگ کردن حضور مردم در پای صندوق‌های رای دارد.

اما شواهد نشان از آن دارد که مردم حماسه ساز و حماسه آفرین خراسان جنوبی خود را برای حماسه ای دیگر و شرکت در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی آماده می کنند و می روند تا جواب دندان شکنی به دشمنان نظام بدهند و بگویند چو ایران نباشد تن من مباد.

یک شهروند بیرجندی در گفتگو با مهر، با بیان اینکه حضور حداکثری مردم در انتخابات در این برهه زمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، گفت: انتخابات ایران به یک رویداد جهانی تبدیل شده و دشمنان نظام به دنبال سرد کردن انتخابات و دلسرد کردن مردم از نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند.

حسینی ادامه داد: انتخابات پیش رو از این حیث که می ‌تواند با رقم زدن یک مشارکت حداکثری آثار فتنه را از بین برده و امید دشمن به فشار از داخل را به یاس و نومیدی تبدیل کند، اهمیت زیادی دارد.

وی عنوان کرد: حضور گسترده مردم در انتخابات حماسی پاسخ محکمی به دشمن است که امروز به تأثیر‌گذاری بر انتخابات امید بسته و تلاش می ‌کند فتنه‌ جدیدی را رقم بزند.

وی با تاکید بر اینکه حضور در انتخابات یک وظیفه است، گفت: مطمئنا مردم ایران با حضور پرشکوه خود در 12 اسفند تمامی نقشه های دشمنان را نقش بر آب خواهند کرد و در پیروی از راه امام(ره ) و تبعیت از رهبری حماسه دیگری را خلق خواهند کرد و به جهانیان نشان خواهند داد که تحریم ها و تهدیدات آنها تاثیری بر راه ملت ایران ندارد.

یک دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه بیرجند نیز بیان کرد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مردم باید حضور پر شوری در انتخابات داشته باشند و انتخابات بزرگترین آزمایش ولایتمداری برای ملت ایران است.

قاسمی یادآورشد: انتخابات مجلس بیشترین تاثیر را بر حفظ استقلال داخلی ملت داشته و مردم با حضور گسترده در انتخابات نظام جمهوری اسلامی را بیمه می کنند.

چهار کرسی بهارستان متعلق به خراسان جنوبی است که 33 داوطلب مجلس نهم برای کسب آن باهم رقابت می کنند.

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گزارش : فاطمه زیراچی