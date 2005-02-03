اختصاص 10 درصد از اعتبار يكي از تبصره هاي بودجه به بررسي و اجراي اصل 15 قانون اساسي

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر، اكبر اعلمي نماينده مردم تبريز درگفت وگو با خبرنگاران گفت : اصل 15 قانون اساسي يكي از اصولي است كه به بهانه هاي واهي در سالهاي گذشته مهجور مانده و متاسفانه به علت برخي برداشتها، توهمات و حساسيت هاي بي مورد توجه لازم به آن مبذول نشده است.



وي افزود : در همين راستا عده اي براي رسيدن به اهداف و مطامع سياسي خود به سوء استفاده ابزاري از اين اصل مترقي قانون اساسي روي آورده و حتي گاهي بهره برداري هاي سوء از آن كرده اند .



اعلمي تصريح كرد: از آنجاكه اجراي اين اصل به عنوان يكي از اصول 177 گانه ميثاق ملي و جزو مطالبات مشروع نزديك به نيمي از جمعيت ايران به شمارمي آيد، پيشنهاد كردم كه 10 درصد از اعتبار اختصاص يافته در يكي از تبصره هاي بودجه سال 84 براي مطالعه و چگونه اجرا شدن اصل 15 در اختيار وزارت ارشاد قرار گيرد كه خوشبختانه پس از طرح اين پيشنهاد در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس و توضيحات ارائه شده با راي اكثريت قاطع نمايندگان به تصويب رسيد .



وي ابراز اميد واري كرد كه تصويب نهايي اين پيشنهاد در صحن مجلس ضمن تامين مطالبات اقوام مختلف ايراني كه به ايراني بودن خود افتخار مي كنند، مانع از ايجاد و گسترش حساسيت هاي بي مورد و بهره برداريهاي سياسي نادرست گردد.



طبق اصل 15 قانون اساسي، استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسي آزاد است .