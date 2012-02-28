آتش نشانی بر مسمومیت 150 دانش آموز در مراسم جشن تکلیف تأکید دارد

به گزاش خبرنگار مهر ،صبح امروز دانش آموزان یکی از مدارس دخترانه منطقه دو که برای شرکت در جشن تکلیف به یکی از سالن های پذیرایی منطقه شهر ری آمده بودند دچار گازگرفتگی می شوند .

عباس زارعی ،رئیس ایستگاه 9 آتش نشانی شهر ری در این رابطه به خبرنگار مهر گفت : حدود 150 نفر از دانش آموزان و والدین آنها در مراسم جشن تکلیف دچار گاز گرفتگی شده اند هم اکنون 11 نفر از آنها به مراکز درمانی اعزام شده اند.

او با تشریح جزئیات این حادثه افزود: ساعت 11:09 دقیقه صبح امروز گزارشی به ایستگاه 9 آتش نشانی مبنی بر گازگرفتگی در یک تالار پذیرایی ارائه شد.

وی گفت: حال فرد تماس گیرنده به حدی بد بود که امکان ارائه درست آدرس را نداشت اما بالاخره ماموران ما پس از 3 دقیقه در محله حادثه حضور پیدا کردند.

زارعی ادامه داد: محل حادثه تالار پذیرایی در ضلع جنوبی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی بود که در آن مراسم جشن تکلیف 40 نفر از دانش آموزان دختر به همراه خانواده هایشان برگزار می شد که بر اثر تجمع گاز منوکسید کربن از بخاری فاقد دودکش این حادثه رخ داد و عده زیادی از دانش آموزان و والدینشان دچار مسمویت شده اند.

رئیس ایستگاه 9 آتش نشانی شهر ری اظهار داشت: با کمک ماموران، همه افراد را از سالن خارج کردیم و پس از آن اورژانس نیز در محل حضور پیدا کرد. هم اکنون 11 نفر از افراد بد حال این حادثه که اغلب دانش آموز بوده اند به مراکز درمانی منتقل شده اند.

سازمان آتش نشانی نیز در خبر رسمی خود که بر روی سایت این سازمان قرار گرفته با تاکید براین که در این حادثه 150 نفر دچار گازگرفتگی شده اند اعلام کرد: صبح امروز حدود 150 تن از شهروندان تهرانی صبح امروز برای شرکت در جشن تکلیف گروهی از دانش آموزان دبستان دخترانه در سالن محل اجرای مراسم در شهر ری، حاضر شده بودند که به علت نشت گاز منواکسید کربن از بخاری بدون دودکش مسموم شدند.

در حالی که سازمان آتش نشانی در خبر خود آورده است نجات 150 شهروند تهرانی در یک قدمی مرگ روابط عمومی آموزش و پرورش قصد بی اهمیت جلوه دادن مسئله را دارد و مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران در جوابیه به خبرگزاری ها می گوید: تشخیص نشت گاز در یک مراسم‌ جشن تکلیف دانش‌آموزان، توسط مربی آنان صورت گرفته و دانش‌آموزان اعزام شده به درمانگاه نیز مرخص شده‌اند.



حمیدرضا مختارنژاد داشت: امروز در حین برگزاری مراسم، مربی این دانش‌آموزان متوجه نشت «مونو اکسید کربن» شده است؛ به دنبال بروز این مشکل، بلافاصله با هماهنگی مسئولان با آتش‌نشانی تماس گرفته‌اند تا از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری کنند که به این ترتیب، هیچ مشکلی برای دانش‌آموزان پیش نیامده است.

او در حالی از تماس معلم مدرسه سخن می گوید که بنا بر اخبار آتش نشانی یکی مرد نیمه جان که یکی از والدین بچه ها بوده است با آتش نشانی تماس گرفته است .

مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران در گفتگو با یکی از خبرگزاری ها اعلام کرد که از تعداد دقیق دانش‌آموزان حاضر در این مراسم خبر ندارد اما او در مصاحبه دیگری اعلام می کند تعداد دانش آموزان نزدیک به 40 نفر است و عدد 150 نفر صحت ندارد .

تناقض میان اخبار رسمی و توضیح آموزش و پرورش بسیار است اما آن چه اهمیت دارد نجات جان دانش آموزانی است که ممکن بود به دلیل عدم کنترل و مدیریت صحیح دچار حادثه ای تلخ شوند .

