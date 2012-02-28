درک موقعیت حساس کشور حضور گسترده مردم در انتخابات را به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حسن زاده بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری استان کردستان افزود: زمینه مشارکت گسترده مردم در انتخابات پیش رو فراهم شده است و ضرورت دارد مدیران و مسئولان اجرایی استان نیز در این راستا تمام تلاش خود را برای حضور مردم در پای صندوق های رای به کار گیرند.

وی اظهار داشت: فضای مناسب و سالمی برای برگزاری انتخاباتی باشکوه در استان کردستان فراهم شده است و یکدلی و همدلی مدیران و مسئولان با مردم نوید بخش انتخاباتی گسترده با حضوری حداکثری در سطح استان است و انتظار می رود که مردم نیز جضوری قابل توجه در انتخابات پیش رو داشته باشند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان ادامه داد: کلیه دستگاه های اجرایی باید امکانات و تجهیزات خود را در راستای خدمت رسانی به مردم و برگزاری انتخاباتی منسجم به کار گرفته و از استفاده امکانات دولتی برای تبلیغات به نفع یا علیه کاندیدای خاص خودداری کنند.

حسن زاده یادآور شد: انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در فضایی آرام نسبت به سایر انتخابات گذشته در این استان برگزار می شود و امسال دوره ها و کلاس های آموزشی بیشتری برای نامزدها و عوامل ستاد اجرایی انتخابات برگزار شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: خوشبختانه تا امروز تخلفات انتخاباتی آنچنانی در استان کردستان شکل نگرفته است و به همین دلیل هیچگونه شکایتی به ستاد برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان کردستان ارائه نشده است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان در پایان افزود: در این دوره از انتخابات هزار و 651 شعبه اخذ رای به صورت ثابت و سیار در روز انتخابات آماده جمع آوری آرای مردم در استان کردستان هستند.