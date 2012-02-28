20 تن گوشت مرغ در بروجرد توزیع می شود

علی شاهرودی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت کنونی بازار و قیمتها اظهار داشت: در این روزها سطح قیمتها به طور عمومی افزایش یافته و مختص به شهر بروجرد نیست و این افزایش در سراسر کشور به چشم می خورد که نباید گرانی محسوب شود.

وی به تمهیدات اندیشیده شده برای ایام پایانی سال اشاره کرد و افزود: برای دولت بهترین راهکار برای مقابله با گرانی ذخیره سازی و تنظیم بازار است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بروجرد با اشاره به نزدیک شدن عید نوروز و کنترل بازار در شب عید ادامه داد: یک مانور مقدماتی از اول اسفند تا 12 اسفند در بازار برگزار می شود و این برنامه به طور رسمی از نیمه دوم اسفند تا شب عید به اجرا در می آید.

شاهرودی افزود: در این برنامه سعی می شود وضعیت قیمت کالاهای پر مصرف بررسی شود و تخلفاتی جون عدم درج فاکتور قیمت، عدم رعایت بهداشت و گرانفروشی شناسایی شده و با آنها برخورد قانونی صورت گیرد.

وی تصریح کرد: همچنین یک نمایشگاه بهاره مطابق سالهای گذشته داریم که با محوریت مجامع امور صنفی و نظارت بر چگونگی قیمتها و کنترل بازار در ایام پایانی سال دایر می شود.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بروجرد نیز در خصوص میوه شب عید اظهار داشت: امسال 350 تن پرتغال تقاضا داریم که این محصول از باغات شمال از سوی وزارتخانه خریداری شده و با اعلام تقاضای ما در اولین فرصت حمل و به بروجرد انتقال داده می شود و در سطح شهر توزیع خواهد شد.

وی افزود: همچنین 20 تن حواله مرغ منجمد با قیمت 3050 تومان جذب کرده ایم که در روزهای پایانی سال در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.