اخبار کوتاه ورزشی استان قم

به گزارش خبرگزاری مهر، فوتسالیست های قمی در مسابقات فوتسال قهرمانی دسته دوم کشور با حریفان خود به رقابت پرداختند.



چهاردهمین دوره مسابقات دسته دو فوتسال ناشنوایان کشور با برنامه ریزی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، در رامسر برگزار شد که در پایان رقابت تیم های مدعی، تیم گیلان موفق شد در فینال بوشهر را شکست دهد و قهرمان مسابقات شود.



تیم گیلان با نتیجه چهار بر یک بوشهر را شکست داد و قهرمان دسته دوم فوتسال ناشنوایان کشور شد در حالی که در مسابقه رده بندی نیز لرستان در ضربات پنالتی آذربایجان شرقی را مغلوب کرد و در مکان سوم قرار گرفت. وقت قانونی این بازی دو بر دو تمام شد و در پایان نیز تیم های برتر لوح قهرمانی و مدال های خود را دریافت کردند.



در این مسابقات تیم هایی از استان های آذربایجان شرقی، البرز، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خوزستان، سمنان ، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، کرمان، کردستان، زنجان، قم، فارس، گلستان، لرستان، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد با یکدیگر مسابقه دادند.



ابراز رضایت نمایندگان فیلا از نحوه برگزاری کشتی جام یادگار امام در قم



نمایندگان فدراسیون جهانی کشتی در رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) در دیدار با سرپرست فدراسیون کشتی از نحوه برگزاری مسابقات هشتمین دوره جام بین المللی کشتی فرنگی یادگار امام در قم ابراز رضایت کردند.



بردژینسکی از لهستان و بوعزیز از تونس مدرسان کلاس ارتقاء درجه 3 به 2 و 2 به یک بین‌المللی داوری کشتی که همزمان با جام یادگار امام (ره) برگزار شد، با حجت‌الله خطیب با وی دیدار و از زحمات فدراسیون ایران در راه برگزاری مطلوب این رقابت ها به نیکی یاد کردند.



بر این اساس در این دیدار که حسن رنگرز نایب رئیس، عارف ربطی دبیر، مهدی خالدی رئیس کمیته روابط بین الملل و بهمن طالبی رئیس کمیته داوران فدراسیون کشتی نیز حضور داشتند، نمایندگان فیلا ضمن ابراز رضایت از برگزاری کلاس ارتقاء داوری، سطح برگزاری سی و دومین دوره رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) در قم را خوب و ایده‌آل ارزیابی کردند.



رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) روزهای 6 و 7 اسفندماه در سالن دو هزار نفری شهید حیدریان شهر قم برگزار شد و با قهرمانی تیم منتخب کشتی فرنگی کشورمان و مقام های دوم و سوم تیم های آذربایجان و قزاقستان به پایان رسید.



دعوت 10 فرنگی کار شاخص جام یادگار امام به اردوی تیم ملی



محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در پایان رقابتهای بین المللی جام یادگار امام(ره) که روزهای 6 و 7 اسفندماه در قم برگزار شد، 10 کشتی‌گیر دیگر را به اردوی تیم ملی دعوت کرد.



در بین اسامی این کشتی‌گیران که پس از تأیید رسول خادم مدیر تیم‌های ملی و امور فنی اعلام شد، در وزن 55 کیلوگرم: محمد فقیری و شیرزاد بهشتی طلا از تهران و سامان عبدولی از خوزستان حضور دارند و در وزن 60 کیلوگرم عبدالمحمد پاپی از خوزستان و محمد سلطانی از البرز دعوت شده اند.



همچنین در وزن 74 کیلوگرم محسن قاسمی از لرستان و حسین نوری از البرز، در وزن 84 کیلوگرم: علی قیطاسی از فارس، در وزن 96 کیلوگرم: محمدرضا اکبری از مازندران و در وزن 120 کیلوگرم بهنام مهدی‌زاده از تهران در اردوی تیم ملی حضور می یابند.



گفتنی است: مرحله ششم اردوی آمادگی تیم ملی کشتی فرنگی به منظور حضور در رقابتهای گزینشی المپیک در قاره آسیا از امروز سه شنبه نهم اسفندماه و به مدت دو هفته در خانه کشتی تهران برگزار می‌شود.

