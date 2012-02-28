یزد به کارگاه بزرگ سازندگی کشور تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فلاح زاده ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری استان یزد که با حضور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برگزار شد، اظهار داشت: در حوزه عمرانی استان یزد، دو هزار و 250 پروژه از مبلغ 100 میلیون تومان برای تجهیز تا سه هزار میلیارد تومان برای خط انتقال آب در حوزه‌ های مختلف در دست اجراست.

وی افزود: هم‌ اکنون پنج بیمارستان، چهار نیروگاه، پنج واحد فولادی بزرگ و بسیاری از صنایع کوچک و بزرگ دیگر در استان یزد در دست احداث است.

وی همچنین با اشاره به اینکه سال گذشته 5.5 میلیارد تومان درآمد وارد استان شد و در میان ادارات توزیع شد، بیان داشت: امسال نیز 5.1 میلیارد تومان بودجه فرهنگی به استان یزد آمد و در میان دستگاه‌ های فرهنگی توزیع شد.

فلاح ‌ِزاده در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تقدیر از برنامه‌های معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: در بخش استخدام اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است به نحوی که در گذشته شاهد اجتماعات متعددی از فرهنگی‌ها، آموزشیاران نهضت سوادآموزی، پرستاران و اقشار مختلف برای استخدام در استان بودیم در حالی که طی سال‌های اخیر حتی یک مورد از این اجتماعات صورت نگرفته است.

وی ضمن قدردانی از افزایش تفویض اختیارات به استانداران، افزود: با وجود افزایش اختیارات استانداران، به دلیل مشکلاتی که مدیران بعضا با آن روبرو هستند، بسیاری از امور همچنان باید در انتظار تایید وزارتخانه‌ها بماند از این‌رو لازم است زمینه برای تفویض اختیارات وزارتخانه‌ها به مدیران اجرایی دستگاه‌های ذیربط آنها نیز صورت پذیرد.

استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به فرمانداران و مدیران دستگاه های اجرایی استان یزد تاکید کرد: به وظایف ستادی خود در ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی به درستی عمل کنند.

وی خواستار ساماندهی ورودی و خروجی شهرها، سرویس های بهداشتی، نمازخانه ها و پارکها در طول این ایام شد.