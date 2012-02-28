خشم آل سعود از ناکامی پیاپی در برابر سوریه/جنون رژیم انگلیسی عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، رادیو صوت العراق در تحلیلی درباره توطئه های عربستان علیه سوریه آورده است : شکست طرحهای کشورهای غربی و عربی برای سرنگونی نظام سوریه، موفقیت ارتش این کشور علیه گروههای مسلح در بابا عمرو، فرار گروههای مسلح یا تسلیم آنها ، موفقیت برگزاری همه پرسی قانون اساسی جدید و مواضع چین و روسیه درحمایت از سوریه، رژیم سعودی را دیوانه کرده است.

در این تحلیل آمده است : اوج این عصبانیت را می توان در اظهار نظر ملک عبدالله پادشاه عربستان درباره بی فایده بودن گفتگوها در سوریه، برگزاری نشست موسوم به دوستان سوریه در تونس و درخواست ریاض در این نشست برای اقدام نظامی (که با مخالفت و سپس ترک سالن از سوی طرف سعود الفیصل همراه بود) تفسیر کرد.

پایگاه مذکور می افزاید: عصبانیت رژیم سعودی به حدی رسیده است که از دستگاه اطلاعاتی خود خواسته است از شیوخ مذهب(جعلی) وهابی علیه سوریه استفاده کنند.

این پایگاه عراقی ذکر کرد: به کارگیری وهابیون علیه مخالفان سیاستهای رژیم سعودی در منطقه جای هیچ تردیدی باقی نمی گذارد که موسسه دینی مستقلی وجود ندارد و همه در خدمت دستگاه اطلاعاتی و آماده صدور فتواهای تکفیری برای ریختن خون بیگناهان هستند.

پایگاه مذکور آمده است : فتوای عائض القرنی از شیوخ وهابی عربستان درباره ضرورت قتل اسد و مقدم شمردن آن بر مبارزه با اسرائیل مشابه موضع روزنامه الریاض عربستان به سردبیری ترکی السدیری وابسته به دستگاه اطلاعاتی عربستان است که مقابله با ایران را ارجح تر از اسرائیل دانسته بود.

این پایگاه در پایان آورده است : رژیم عربستان که به دست انگلیسی ها به وجود آمده است، خطرناکترین رژیم برای آرمان فلسطین است و طولی نمی کشد که از صحنه محو شود و با سقوط این رژیم خطرناکترین موسسه ای که اسلام را در خدمت طرحهای غربی و صهیونیستی درآورده است، به پایان راه خواهد رسید.