اخبار سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره تبلیغات اسلامی سنقر از توزیع1000جلدقرآن کریم دربین مساجد، ادارات ،هیئت های مذهبی، حوزه های علمیه و جلسات دائمی ومراکز ومؤسسات قرآنی مردمی خبرداد.

حجت الاسلام محرمعلی چراغی گفت: توزیع این قرآنها با هدف نشرمعارف قرآنی و تامین کتاب الهی جهت کلاسهای آموزشی قرآن کریم درسطح ادارات ، هیئات مذهبی،حوزه های علمیه و مساجد بوده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی سنقر با بیان اینکه این شهرستان دارای حداقل 60جلسه دائمی قرآن کریم است، افزود: تعدادی از این مراکز قرآنی مردمی فاقد قرآن به تعداد کافی برای جلسات وکلاسهای آموزشی بودند که با توزیع این تعداد قرآن تا حدودی مشکلات آنها برطرف خواهدشد.

وی در پایان تصریح کرد: این قرآنها با قیمت دوهزار تومان به صورت یارانه‌ای در اختیار متقاضیان قرار گرفت.

برگزاری جلسه بررسی مسائل فرهنگی، مذهبی و قرآنی ادارات گیلانغرب

باحضور سرپرست اداره تبلیغات اسلامی گیلانغرب جلسه بررسی مسائل فرهنگی ، مذهبی و قرآنی ادارات این شهرستان برگزارشد.

در این جلسه که با حضور تعدادی از روسای ادارات و در نماز خانه جهاد کشاورزی این شهرستان برگزارشد، حجت الاسلام عزیزی سرپرست اداره تبلیغات اسلامی گیلانغرب در سخنانی بر برنامه ریزی وهمکاری فکری وعملی ادارات سطح شهرستان برای پیشبرد اهداف فرهنگی نظام اسلامی واجرای فرامین رهبری معظم انقلاب تاکید کرد.

برگزاری گفتمان کارگاهی با موضوع عفاف و حجاب در صحنه

به همت اداره تبلیغات اسلامی صحنه گفتمان دینی کارگاهی با موضوع عفاف و حجاب در دبیرستان دخترانه زینبیه این شهرستان برگزار شد.

در این گفتمان دینی خانم ملک زاده استاد دانشگاه کنگاور با بیان جایگاه و ارزش زن در میان ادیان مختلف و مقایسه آن با جایگاه زن در دین مقدس اسلام گفت: معضلات و مفاسدی که دنیای غرب در نتیجه برهنگی زن به آن دچار شده است باعث از هم پاشیدگی کانون گرم خانواده شده که این خود باعث ایجاد ناهنجاریهای مختلفی درسطح جامعه می شود.

وی افزود: اسلام برای زن جایگاه بسیار عظیمی قائل شده است و به او ارزش و عزت خاص داده است و خداوند در قرآن جایگاهی را که مطرح می کند برای زن و مرد است

مسئله تربیت از دیرباز در ایران مورد توجه مردم و متفکران بوده است

رئیس اداره تبلیغات اسلامی دالاهو گفت:درمیان مکتب های مختلف تربیتی که روش های متفاوتی ازشیوه های تربیتی ارائه می کنند،دین مبین اسلام روش خاصی رادرراستای تربیت انسانهاارائه می کند.

حجت الاسلام سیدجواد موسوی افزود: در میان مکتب های مختلف تربیتی که روش های متفاوتی از شیوه های تربیتی را ارائه می کنند، دین مبین اسلام روش خاصی را در راستای تربیت انسانها ارائه می کند در این روش که قرآن و احادیث هم بیان شده سعی می شود با آگاه ساختن افراد از خود و جهان اطراف به تربیت همه جانبه شخصیت آنان پرداخته شود و جامعه ای براساس برادری و برابری به وجود آید.

وی تصریح کرد: در کشور دین مدار ایران اسلامی هم مسئله تربیت از دیرباز مورد توجه مردم و متفکران بوده و همواره ازسوی آنها مورد اهتمام و تاکید قرارگرفته است.

موسوی افزود: نفس انسان در آغاز آفرینش سالم، صاف و بی آلایش است و تحت هرنوع تعلیم و تربیتی که قرار بگیرد به همان سرشت درمی آید، اگرتعلیم و تربیت بر اساس فطرت پاک و استعدادهای درونی انسان باشد، او انسانی پاک، وارسته و با اخلاق دینی پرورش می یابد و اگر تربیت شخص بر فساد اخلاقی و معیارهای غیرالهی مبتنی باشد، وی به فردی فاسد و بی ایمان تبدیل می شود.

برگزاری گفتمان دفاع از شعائر اسلامی در سرپل ذهاب

گفتمان کارگاهی با عنوان دفاع از شعائر اسلامی در سرپل ذهاب برگزار شد.

در این گفتمان کارآگاهی که با حضور مربیان قرآنی خواهر برگزار شد آمنه بابایی یکی از مبلغات فعال شهرستان بعنوان استاد دراین خصوص ایراد سخنرانی کرد.

بابایی افزود: شعائر اسلامی ما برگرفته از سیره نبوی و ائمه اطهار (ع) که برای ما مسلمانان و علی الخصوص شیعیان دارای اهمیت است که باید آنها را حفظ کرده و به نسلهای بعدی انتقال داد و هر چه ما به مسائل اعتقادی پایبند تر باشیم مطمئنا حفظ این ارزشها برای ما قابل اهمیت تر خواهد بود.

بابایی تصریح کرد: از جمله شعاعر اسلامی ذکر صلوات، اذان، سلام، خداحافظی است که در بین مسلمانان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی گفت: در دین مقدس ما ذکر صلوات یکی از با فضیلت ترین شعاعر اسلامی است که در جانب ائمه اطهار (ع) بسیار سفار شده است به طوری که پیامبر اسلام (ص) فرموده اند: صلوات گفتن به صورت جمعی نفاق را از بین می برد.

وی در پایان با اشاره به تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمنان اسلام بر ضد همین شعائر اسلامی اشاره داشت و خواستار هوشیاری مسلمانان در این خصوص شد.

برگزاری گفتمان دینی کارگاهی نشاط ،امیدوخودباوری در اسلام آباغرب

به همت اداره تبلیغات اسلامی‌اسلام آبادغرب‌، گفتمان دینی کارگاهی با موضوع امید، نشاط و خودباوری در محل هنرستان کارودانش ابتکار و با حضور دانش آموزان این هنرستان برگزار شد.

حجت الاسلام‌ قاسم جوادی فر، کارشناس برنامه در خصوص موضوع گفتمان سخنانی مبسوطی بیان داشت و با اشاره به اینکه خودسازی و پرورش نفس از ضروری ترین اموراست ،افزود: سعادت دنیا و آخرت بستگی به این امردارد و پرورش و تکمیل نفس با تحصیل علوم و معارف صحیح و حق کسب فضایل و مکارم اخلاق و انجام دادن عمل صالح است.

کارشناس برنامه به نوآوری و شکوفایی استعدادهای جوانان اشاره و تصریح کرد: یکی از آثار فردی بهره وری از وقت، شکوفایی استعدادها و توانمندهای بالقوه در انسان ها به ویژه جوانان است که هر فرد با استفاده از برنامه ریزی و شناسایی توانایی خود می تواند از وقت برای بروز و ظهور استعدادها و جهت مند کردن آنها استفاده کند.

جوادی فر تاکید کرد: امروزه یکی از موضوعات حایز اهمیت در میان جوانان، خانواده ها و برنامه ریزان جامعه توجه به ارتقای سطح علمی و فرهنگی است.

وی به اوقات فراغت وسلامت جوانان اشاره کرد و گفت: اگر از اوقات فراغت به درستی استفاده شود و محتوای برنامه های ارائه شده برای اوقات فراغت، سالم باشد در سلامت روانی و اخلاقی و دینی جوانان بسیار موثر بوده و از پایه های سعادت فرد، خانواده و جامعه به شمار می رود و همچنین به جوانان نشاط می دهد.

جوادی فر گفت: باور کردن خود یکی از اولین قدم ها به سمت موفقیت است، اگر به خودتان اعتماد نداشته باشید، موفق شدن در کارها خیلی سخت می شود و هر ملتی دارای فرهنگ و تمدن خاصی است که در طول قرون متمادی در سایه تلاش های نخبگان آن شکل می گیرد و خودباوری ملی، در مقابل از خودبیگانگی و خودباختگی ملی مطرح می شود.

ساخت 5باب خانه عالم دردالاهو

رئیس اداره تبلیغات اسلامی دالاهو گفت:هم اکنون ساخت 5 باب خانه عالم در این شهرستان در حال اجراست.

حجت الاسلام سیدجواد موسوی افزود: ساخت 5باب ساختمان خانه عالم در این شهرستان درحال ساخت است که انشاالله به همت مسئولین دلسوز هر چه سریعتر عملیات ساختمانی آنها به اتمام برسد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی دالاهو افزود: امیدواریم مسئولین استانی توجه ویژه ای نسبت به این مکانهای فرهنگی داشته باشند تا این اداره بتواند در امر تبلیغ و اعزام مبلغ به وظایف خود عمل کند.

تشکیل 110کلاس قرآنی در اسلام آبادغرب

کارشناس کانون قرآن اداره تبلیغات اسلامی اسلام آبادغرب گفت: در طول سالجاری 110 کلاس قرآنی در موضوعات مختلف در سطح شهر و روستاها در اسلام آبادغرب برگزار شده است.

مجتبی عسکری کارشناس قرآنی اداره تبلیغات اسلامی اسلام آبادغرب افزود: در راستای توسعه و تعالیم قرآن آموزی در مناطق محروم و زدون فقر قرآن آموزی و نیز همگانی کردن آموزش قرآن کریم به عنوان راهنمای سعادت بشری تعداد110 کلاس قرآنی در مناطق محروم روستایی و شهری توسط کانون قرآن اداره تبلیغات اسلامی در سالجاری برگزارشده است.

وی تصریح کرد: از مجموعه این کلاسها تعداد70 مورد در روستا و تعداد40 کلاس در سطح شهر در زمینه های آموزش قرائت قرآن کریم، حفظ، مفاهیم، بینات ،نسیم حیات و با استفاده از مربیان مجرب برگزارشده است.

عسکری اضافه کرد: حمدالله این کلاسها مورد استقبال مخاطبین به قرآن آموزی قرارگرفته و در مجموع 2300 نفر از خواهران و برادران در این کلاسها شرکت داشته اند.