تولید 10 مستند از مفاخر/ نشست مشترک مبلغان سنتی و حوزوی

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک مبلغان سنتی و حوزوی خراسان جنوبی، با حضور دکتر حسن بنیانیان، مشاور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و رئیس مؤسسه پیوست ‌نگاری فرهنگی در بیرجند برگزار ‌شد.

کارشناس امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، هدف از برگزاری این نشست را آشنایی بانوان مبلغ با اصول تبلیغ و اطلاع رسانی دینی و استفاده از ظرفیت‌ها و فعالیت‌های آنان در روستاها و مناطق محروم عنوان کرد.

فاطمه همتی افزود: در این نشست، پیوست فرهنگی و راهکارهای برقراری ارتباط برای مبلغان زن با حضور حسن بنیانیان تبیین شد.

در این مراسم 200 نفر از مبلغان سنتی و حوزوی حضور داشتند که در پایان از 50 نفر از آنان با اهدای هدایایی تقدیر شد.

حضور شبکه تبلیغ، سبب تحکیم امنیت اجتماعی می شود

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در نشست آموزشی مبلغات سنتی و حوزوی استان گفت: حضور شبکه تبلیغ، سبب تحکیم و ارتقای امنیت اجتماعی می شود.

حجت الاسلام کاظم لطفیان در این مراسم که با حضور 200 نفر از خواهران مبلغ سنتی و حوزوی استان برگزار شد، گفت: به برکت حضور روحانیت شیعه، مکتب اهل بیت (ع) در میان مذاهب اسلامی، درخشش ویژه ای پیدا کرده است.

وی، مردمی بودن را مهمترین ویژگی شبکه تبلیغ دانست و اظهار داشت: حضور این شبکه در میان مردم، ارتقای امنیت اجتماعی را به دنبال دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان، ساماندهی مبلغات سنتی در استان را به عنوان یکی از اولویت های اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی برشمرد و گفت: این طرح در شش ماهه نخست سال آینده به ساماندهی مطلوب خواهد رسید.

حجت الاسلام لطفیان، حضور شبکه تبلیغ خواهران در مناطق مختلف استان را یکی دیگر از برنامه های سازمان تبلیغات اسلامی برشمرد و گفت: حضور موفق مشاوران دینی در مدارس استان، درخواست استمرار این حضور از جانب آموزش و پرورش و مدارس استان را به دنبال داشته که با انعقاد تفاهم نامه میان این دو اداره کل، شبکه تبلیغ به مدت 15 هفته در قالب 110مبلغ خواهر، امور تبلیغی و دینی مدارس را بر عهده خواهند داشت.

10 مستند از مفاخر خراسان ‌جنوبی تولید می‌ شود

رئیس حوزه هنری خراسان‌جنوبی از تولید 10 مستند از مفاخر استان تا پایان سال جاری خبر داد.

مهدی حبیبی اظهار داشت: تمامی مستندها به صورت تخصصی تحقیق شده، فیلمنامه نوشته و پس از تأیید، برای تولید اقدام شده است.

وی افزود: مستند "عبدالعلی بیرجندی" به کارگردانی مهدی باقری و با نظارت مهرداد اسکویی در حال تهیه است و تا پایان اسفند جاری به اتمام خواهد رسید.

رئیس حوزه هنری خراسان‌ جنوبی تصریح کرد: این مستند 30 دقیقه ‌ای به بررسی شخصیت و آثار و خدمات این فیلسوف و منجم خواهد پرداخت.

حبیبی ادامه داد: مستند "ابن حسام خوسفی" شاعر آیینی قرن نهم که آثاری چون دیوان و خاوران‌نامه از وی به جا مانده نیز به کارگردانی احسان عمیدیان از هنرمندان استان تهیه خواهد شد.

وی با بیان اینکه مستند ابن حسام مراحل پیش تولید خود را پشت سر گذاشته،بیان کرد: تصویربرداری این اثر توسط عوامل حرفه ‌ای به اتمام رسیده و مرحله تدوین نیز با تدوین‌ گری مهدی حسینی انجام شده است.

رئیس حوزه هنری خراسان‌ جنوبی با اشاره به مستند پروفسور "کامیابی مسک" گفت: مراحل تحقیق و پژوهش این پروژه به اتمام رسیده و فیلمنامه تصویری اثر آماده شده است، کارگردانی این اثر را محمد صادق دهقانی از هنرمندان استان با استفاده از عوامل حرفه‌ ای انجام می‌دهد.

حبیبی ادامه داد: فیلمبرداری این مستند با حضور پروفسور احمد کامیابی مسک، 11 اسفند در تهران آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به مستند عبدالعلی بیرجندی، عنوان کرد: این فیلم در مرحله فیلمنامه و تحقیق قرار دارد و تصویربرداری آن در بیرجند و چند شهر دیگر از پنجم اسفند آغاز شده است.

رئیس حوزه هنری خراسان‌جنوبی با بیان اینکه مراحل تصویربرداری مستند شهید آهنی به کارگردانی احمد صراف به پایان رسیده، افزود: این اثر در مراحل تدوین قرار دارد و تحقیق و پژوهش کامل راجع به فیلم انجام شده است.

حبیبی اظهار داشت: پژوهش مقدماتی فیلمنامه مستند شهید احمد زارعی مؤلف کتاب "شیری در قفس" به پایان رسیده و کارگردان آن امین کاشرفی است، فیلمنامه این مستند در حال تهیه است و از اوایل اسفند تصویربرداری در تهران، بیرجند و قاین آغاز شده است.

وی با بیان اینکه مستند استاد "کیانی ‌نژاد" از استادان موسیقی با توجه به کسالت‌های استاد و عدم امکان مصاحبه حضوری و تصویربرداری به تعویق افتاد، گفت: کارهای تحقیقی و پژوهشی و فیلم‌نامه این مستند به کارگردانی شهروز توکل در حال انجام است و تا پایان اسفند فیلمبرداری آن به اتمام می ‌رسد.

رئیس حوزه هنری خراسان‌ جنوبی با اشاره به مستند غلامحسین یوسفی با عنوان "ناقوس" به کارگردانی محمد عبداللهی، ادامه داد: مراحل تحقیقی این اثر به اتمام رسیده و در اوایل اسفند تصویربرداری آن آغاز می ‌شود.

حبیبی افزود: مستند "مهدی بلالی مود" به کارگردانی علیرضا دهقان نیز پس از مراحل تحقیقی و پژوهش تخصصی، تصویربرداری آن در مشهد به پایان رسیده و در حال حاضر در حال گذراندن مراحل پس از تولید است.

وی با اشاره به مستند خلبان شهید "رئوفی ‌فرد"، تصریح کرد: این اثر به کارگردانی سید مهدی حسینی و با ساختار مستند داستانی در حال تولید است و پنجم اسفند تصویربرداری آن آغاز و تا پایان اسفند تحویل داده خواهد شد.

رئیس حوزه هنری خراسان ‌جنوبی بیان کرد: مستند "آیت الله عارفی" نیز به کارگردانی محمد براتی در حال تهیه است.