کسب رتبه سوم تحقیقات دانشجویی/261 نفر دانش آموختگی خود را جشن گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، عطاالله حیدری گفت: این موفقیت پس از بررسی مدارک و مستندات فعالیت کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی تیپ سه کشور و با نظر شورای سیاست گذاری و تحقیقات دانشجویی به دست آمد.

وی با بیان اینکه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان وظیفه شناسایی و جذب دانشجویان علاقمند به تحقیقات و پژوهش را بر عهده دارد، افزود: این کمیته همچنین با برگزاری کارگاه ها و سمینارهای مختلف و در اختیار قرار دادن تسهیلات لازم در ارتقا توانایی دانشجویان در زمینه های پژوهشی و تحقیقاتی نقش بسزایی بر عهده دارد.

معاون امور تحقیقات و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در ادامه کسب رتبه پوستر برتر در کنگره ملی دانشجویان علوم پزشکی کشور در اصفهان، کسب عنوان کارگاه برتر در هفتمین پژوهش سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور در مشهد و مقام برتر دانشجویی در کنگره بین المللی دانشجویی کشور را از مهمترین موفقیت های این دانشگاه در زمینه های پژوهشی و تحقیقاتی درسال جاری عنوان کرد.

طی مراسمی 261 نفر دانش آموختگی خود را جشن گرفتند

261 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی و کاردانی دانشکده های پرستاری و مامایی، بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان طی مراسمی دانش آموختگی خود را جشن گرفتند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان در این مراسم با اشاره به ضرورت و اهمیت رشته های پیراپزشکی در حرفه درمان و بهداشت، ارائه خدمات را به عنوان نعمت و فرصت و از برکات الهی برشمرد و افزود: آنچه شاخص و برجسته است ضرورت و بهم پیوستگی وجود سایر رشته های پزشکی برای ارائه خدمات منسجم در حوزه سلامت است.

طیب قدیمی در ادامه انجام رسالت تخصصی را از وظایف پزشکان و پیراپزشکان عنوان کرد و گفت: توکل به خدا، سعه صدر و داشتن دید الهی نسبت به ارباب رجوع از دیگر وظایف دانش آموختگان و ارائه دهندگان خدمات سلامت است.

گفتنی است قرائت سوگند نامه و بیانیه دانشجویی، پخش کلیپ دانشجویی، کلیپ انتخابات و موسیقی و اهدای لوح به نفرات برتر هر دانشکده از برنامه های پایانی این مراسم بود.

طرح بسیج سلامت نوروزی در کردستان اجرا می شود

کارشناس مسئول بهداشت مواد غذایی و بهسازی اماکن و مراکز دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان از اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی در استان خبر داد و گفت: این طرح به منظور حفظ سلامت شهروندان و مسافران نوروزی و ارتقای ایمنی مواد غذایی دراستان اجرا می شود.

مسعود عبداللهی افزود: در حال حاضر بیش از 19 هزار و 800 مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی در استان کردستان فعالیت دارند.

وی اظهار داشت: در راستای اجرای این طرح تیم ‌های بازرسی و نظارت معاونت بهداشتی و مراکز بهداشت شهرستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی کردستان در قالب 19 اکیب 49 نفره روزانه بر همه توقفگاه های مسافران نوروزی شامل هتل ها، مهمانسراها، غذاخوری های بین راهی، ترمینال های مسافربری، فعالیت دستفروشان مواد غذایی و اغذیه فروشی ها نظارت کامل دارند.

کارشناس مسئول بهداشت مواد غذایی و بهسازی اماکن و مراکز دانشگاه علوم پزشکی کردستان با بیان اینکه بیشترین جابه جایی مسافرت های مردم در ایام نوروز صورت می گیرد ادامه داد: اگر نظارت و مراقبت کافی بر مراکز عرضه غذا و اماکن عمومی صورت نگیرد، احتمال بروز و انتقال بیماری ها و انواع مسمومیت های غذایی دور از انتظار نیست.

عبداللهی در ادامه گفت: اگر چنانچه تخلفی در اماکن یاد شده مشاهده شود، برخورد شده و در ستاد استان نیز تعدادی بازرس بر عملکرد شهرستان ‌های تابعه نظارت می کنند.