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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۵۴

رهنما:

اصل تبلیغات کاندیداهای مجلس در شهریار حضور پرشکوه مردم در صحنه است

اصل تبلیغات کاندیداهای مجلس در شهریار حضور پرشکوه مردم در صحنه است

شهریار - خبرگزاری مهر: رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهریار گفت: مردم شهید پرور شهریار، با شور و علاقه و تعهد به انقلاب و ولایت در صحنه انتخابات حضور خواهند یافت و نمایندگان کاندیدای انتخابات این شهرستان، اصل تبلیغات خود را به حضور پرشکوه مردم قرار داده اند.

غلام رضا رهنما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تکلیف شرعی حضور در انتخابات، افزود: در صحنه کنونی انقلاب اسلامی ایران آنچه از اهمیت برخوردار است، حضور پر شور مردم انقلابی در پای صندوق های رای است و امور ایثارگران این شهرستان با انتشار جزوات سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران قدمی در اشتیاق حضور مردم برداشته است.

این مسئول عنوان کرد: مردم این شهرستان در انتخابات کنونی، بیش از سالهای پیش میل و رغبت حضور در صحنه را از خود نشان می دهند و شاخص های انتخابات نمایندگی را بر مبنای دیانت ولایت قرار داده اند.

وی افزود: با توجه به مهاجرت پذیری و رشد جمعیت هشت درصدی این شهر، آنچه از اولویت های اجرایی و دغدغه های مردم است، بحث راه های ارتباطی و آب شرب و کشاورزی در این منطقه است که مردم این شهرستان این توقع و انتظار را از مسئولین برای برطرف کردن آن دارند.

رهنما عنوان کرد: نمایندگان انتخاباتی این شهر با تکلیف دانستن حفظ اقتدار و عظمت کشور سعی و اهتمام خود را بر این دارند تا از تحرکات و تنش های بین رقیبان انتخاباتی خود بکاهند و با حفظ آرمان های ولایی خود انتخابات سالمی را پیش رو داشته باشند.
 

کد مطلب 1546495

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