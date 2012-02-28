اصل تبلیغات کاندیداهای مجلس در شهریار حضور پرشکوه مردم در صحنه است

غلام رضا رهنما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تکلیف شرعی حضور در انتخابات، افزود: در صحنه کنونی انقلاب اسلامی ایران آنچه از اهمیت برخوردار است، حضور پر شور مردم انقلابی در پای صندوق های رای است و امور ایثارگران این شهرستان با انتشار جزوات سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران قدمی در اشتیاق حضور مردم برداشته است.

این مسئول عنوان کرد: مردم این شهرستان در انتخابات کنونی، بیش از سالهای پیش میل و رغبت حضور در صحنه را از خود نشان می دهند و شاخص های انتخابات نمایندگی را بر مبنای دیانت ولایت قرار داده اند.

وی افزود: با توجه به مهاجرت پذیری و رشد جمعیت هشت درصدی این شهر، آنچه از اولویت های اجرایی و دغدغه های مردم است، بحث راه های ارتباطی و آب شرب و کشاورزی در این منطقه است که مردم این شهرستان این توقع و انتظار را از مسئولین برای برطرف کردن آن دارند.

رهنما عنوان کرد: نمایندگان انتخاباتی این شهر با تکلیف دانستن حفظ اقتدار و عظمت کشور سعی و اهتمام خود را بر این دارند تا از تحرکات و تنش های بین رقیبان انتخاباتی خود بکاهند و با حفظ آرمان های ولایی خود انتخابات سالمی را پیش رو داشته باشند.

