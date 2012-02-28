به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی گفت: هشتمین یادواره 400 شهید دانشآموز خراسان شمالی، 20 اسفند ماه جاری در بجنورد برگزار می شود.
سیدعلی ارکانی فرد در دومین جلسه در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گفت: نکات تاثیرگذار زندگی شهدا با روشهای صحیح ساماندهی شود تا در روح و روان قشر جوان به ویژه دانشآموزان اثرگذار باشد.
وی با اشاره به جانفشانیها و رشادتهای شهدای دانشآموز در جبهههای نبرد حق علیه باطل، تجدید میثاق با آرمانهای حضرت امام (ره) و شهدای دانشآموز، تجدید بیعت با رهبری، حفظ روحیه افتخار و سربلندی هشت سال دفاع مقدس و الگوپردازی برای نسل جوان را از اهداف برگزاری این یادواره برشمرد.
ارکانی فرد، ضمن تاکید بر شرکت پرشور ملت سلحشور ایران در انتخابات 12 اسفند ادامه داد: شهدای دانشآموز کسانی بودند که از مدرسه عشق انقلاب دفاع کردند و درس ایمان را به آیندگان آموختند و حال وظیفه ماست که این فرهنگ را برای نسل سوم انقلاب مانوستر سازیم.
وی عزت و سرافرازی ایران اسلامی را مدیون خونهای مطهر شهیدان و صبر و مقاومت خانوادههای آنان دانست و گفت: امروز وظیفه دانشآموزان ایران اسلامی این است که با کسب علم و دانش و مقابله با ترفندهای دشمنان راه شهدای دانشآموز را قاطعانه ادامه دهند.
دراین جلسه نمایندگان سازمان تبلیغات اسلامی، استانداری، اتحادیه انجمنهای اسلامی، بنیاد شهید و شهرداری حضور داشتند.
برگزاری برنامه های کمیته امداد تمرینی برای فراگیری فرهنگ انفاق و نیکوکاری افراد است
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی گفت: برگزاری برنامه های این نهاد به خصوص مراسمات جشن عاطفه ها برای ترویج فرهنگ انفاق و نیکوکاری در جامعه به خصوص در بین دانش آموزان است.
امان الله حسین پور با اعلام اینکه یکی از معیارهای تربیت دانش آموزان در مدارس ترویج فرهنگ نوعدوستی و انفاق است، گفت: برگزاری مراسمات و جشن ها برای کمک رسانی به نیازمندان نوعی تمرین فرهنگ انفاق و نیکوکاری است که این برنامه ها باید سال به سال در بین دانش آموزان پر رنگ شود.
وی با بیان اینکه کمیته امداد با توزیع 80 هزار قلک و توزیع 113هزار پاکت یار مهربانی، نوعدوستی را در بین دانش آموزان گسترش می دهد، گفت: در حقیقت این نهاد با اجرای اینگونه برنامه ها به دنبال جمع آوری مبالغ و میزان کمک ها نیست بلکه رویکرد این برنامه ها در هر مکان که برگزار می شود تنها در توسعه این فرهنگ ناب است.
حسین پور با اشاره به اینکه این برنامه ها علاوه بر مدارس در مکان های مختلفی همچون سطح شهر، مساجد و حسینیه ها نیز در بین مردم استان برگزار می شود، افزود: البته برخی اوقات هزینه کرد برگزاری مراسمات و اجرای طرح ها بیشتر از جمع آوری آن می شود ولی این نهاد به دلیل ترویج این فرهنگ در بین افراد برنامه ها ی متعدد را اجرا می کند تا از این طریق بتواند نیکوکاران را با نیازهای محرومین و چهره فقر در جامعه آشنا کند.
وی همچنین درخصوص برگزاری مراسم با شکوه جشن عاطفه ها سال 90 اظهار داشت: این مراسم با شکوه از 17 اسفند ماه در مدارس آغاز و تا 19 اسفندماه نیز در سطح شهر و میعادگاه نماز جمعه ادامه خواهد داشت.
حسین پور تصریح کرد: امید است این برنامه ها با حضور ومشارکت مردم و دانش آموزان در مدارس پرشورتر و پر رونق تر از گذشته برگزار شود و همچنین از این طریق بتوانیم دل محرومان را برای ایام عید نوروز شاد کنیم.
