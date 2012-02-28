به گزارش خبرگزاری مهر، عزیز محمدی یکی از سه کاندیدای ریاست فدراسیون فوتبال، برنامه پیشنهادی خود برای اداره فدراسیون ارایه کرد. مشروح برنامه عزیز محمدی به شرح زیر است:

وضعیت موجود فوتبال کشور:

2.1. وجود علاقه و ظرفیت بالقوه برای فعالیت در سراسر کشور

2.2. اهتمام بیشتر هیأت‌های ورزشی به برگزاری مسابقات

2.3. برگزاری مسابقات سراسری فوتبال در تمام رده‌های سنی

2.4. دارا بودن افتخارات در سطح آسیا

2.5. وجود سرمایه‌ای عظیم ناشی از علاقه‌مندی اکثر مردم کشور به فوتبال

2.6. تأمین بخش اعظم منابع مالی از سوی دولت و در نتیجه تحمل پی‌آمدهای دولتی بودن فعالیتها و عدم استقلال مجموعه فوتبال در سیاست گذاری و تصمیم گیری

2.7. جهت‌ مطالبات مردم در رابطه با فوتبال از دولت است

2.8. عمده توجه باشگاه‌ها به تیمداری، خصوصاً تیم های بزرگسالان و عدم توجه به سایر رده ها

2.9. فقدان نظام آموزش جامع مطلوب

2.10. فاصله فوتبال ایران از دانش روز دنیا و حتی از قدرتهای رده بالای آسیا

2.11. فقدان باشگاههای حرفه‌ای و فراهم نبودن شرایط درآمدزایی باشگاه ها از راه های مرسوم در دنیا(حق پخش تلویزیونی واقعی، کپی رایت و ثبت علایم تجاری، بلیط فروشی، جذب اسپانسر، فروش نام استادیوم و غیره)

2.12. کمبود شدید امکانات سخت‌افزاری

2.13. تخصیص نامناسب درآمدها و اختصاص اکثر درآمدها به فعالیت‌های روزمره

2.14. عدم تناسب حق‌الزحمه داوران با میانگین درآمدها

2.15. کمبود و نقص مقررات و نرم‌افزارهای اداره برنامه‌های فوتبال و ضعف در اجرای مقررات و آیین نامه های جاری

2.16. ناکافی، نامناسب و محدود بودن منابع درآمدی علیرغم وجود ظرفیت‌های (منابع) بالقوه

2.17. وجود موانع خاص اجتماعی برای برنامه ریزی دقیق مسابقات از قبیل مناسبت های سیاسی، اجتماعی و مذهبی

2.18. عدم حمایت از تیم های پرطرفدار و ریشه ای مثل نساجی، خیبر و غیره از سوی بنگاه های تجاری و اقتصادی و ظهور تیم های خلق الساعه و بی طرفدار

2.19. تناسب ‌نداشتن توقعات جامعه با واقعیت‌های فوتبال کشور

2.20. فقدان اتحادیه‌های بازیکنان، مربیان و داوران

2.21. وجود چالش‌های اجتماعی و حرفه‌ای در زمینه هواداری

2.22. ضعف در ارتباط با نهادهای بین‌المللی

2.23. وجود برخی ناهنجاریها در جامعه فوتبال

اهداف

به منظور جبران عقب‌ماندگیهای قبلی، تحقق آرمان‌ها و نیل به شاخص‌های توسعه‌یافتگی اهداف ذیل مورد توجه قرار می‌گیرد:

3.1. اصلاح و ارتقا ساختار فدراسیون فوتبال و پاسخگونمودن فدراسیون بر اساس اساسنامه مصوب فدراسیون فوتبال

3.2. تقویت هیأت‌های ورزشی در امر آموزش و گسترش کمی و کیفی و ورود تمامی استانها به چرخه فوتبال کشور (ویژن آسیا)

3.3. طراحی و اجرای نظام آموزشی مطلوب

3.4. پیگیری جدی و فوری برای حرفه‌ای نمودن باشگاههای لیگ برتر و لیگ 1 کشور بر اساس آیین نامه صدور مجوز حرفه ای باشگاه ها تا 11/10/1391

3.5. کاهش هزین های جاری باشگاه ها طبق قوانین روز فیفا و یوفا و هدایت سرمایه ها به سمت توسعه زیرساخت ها

3.6. ایجاد رویه ثبات مدیریت و جلوگیری از تغییر و تحولات آنی و احساسی

3.7. ارتقاء جایگاه بین‌المللی فوتبال ایران

3.8. ارتقاء مشارکت‌های مردمی

3.9. اعتلای سطح فرهنگی و اخلاقی جامعه فوتبال

3.10. توسعه سخت‌افزارهای مورد نیاز فوتبال کشور

3.11. حضور در جمع چهار تیم برتر آسیا در رده‌های مختلف و حضور موفق و مؤثر در جام جهانی 2014

3.12. توسعه و گسترش فوتبال

3.13. راه اندازی و ارتقای سطح کمی و کیفی فوتبال بانوان اعم از لیگ های فوتبال و فوتسال و همکاری با باشگاه ها جهت حمایت از بانوان

3.14. توجه به تیم های پایه، همکاری با باشگاه ها جهت بروز کردن آکادمی تیم های پایه و ایجاد تغییرات اساسی در برگزاری مسابقات مربوط به رده های سنی

اصول حاکم بر فعالیت‌ها

4.1. اخلاق‌گرایی: توجه و عمل به آموزه‌های اخلاقی در تمامی بخش‌های فوتبال کشور و در نتیجه ارتقاء شاخص‌های اخلاقی و فرهنگی در فوتبال. به عنوان مثال تلاش برای اصلاح فضای استادیوم ها از طریق کارهای فرهنگی و تامین رفاه تماشاگران

4.2. دانایی‌گرایی: تعهد به علم، خرد و دانش روز در تمامی مراحل توسعه و پیشرفت فوتبال کشور

4.3. حرفه‌ای‌گرایی: رسیدن به شاخص نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مطلوب فوتبال دنیا و مورد تأکید AFC و FIFA برای ایجاد باشگاه‌های حرفه‌ای.

4.4. قهرمان‌گرایی: تمامی تلاشهای فوتبال کشور باید در این بخش متجلی شود. رسیدن به قهرمانی، عاملی در تسریع فرآیند توسعه و تقویت ساختار فوتبال کشور خواهد بود.

4.5. تجاری گرایی و صنعت گرایی: فوتبال ایران باید مانند تمام کشورهای صاحب‌نام به سمت تجاری شدن و صنعتی شدن پیش برود.



سیاست‌ها

5.1. هماهنگی و همکاری با سازمان های مرتبط (وزارت ورزش و جوانان) و تقویت جایگاه سیاست گذاری و نظارت وزارتخانه و نهاد های ذیربط در فوتبال بر مبنای سند چشم انداز توسعه فرهنگی و طرح جامع.

5.2. استفاده از دانش، تجارب و توانایی‌های پیشکسوتان و نیروهای نخبه، کارآمد و متخصص فوتبال کشور.

5.3. ارتباط با مجامع، مؤسسات و باشگاه‌های معتبر فوتبال دنیا

5.4. ایجاد ارتباط سازنده و محترمانه با رسانه‌های گروهی کشور

5.5. جلوگیری از تبدیل فوتبال به عامل تنش اجتماعی

5.6. اقدام در حوزه فوتبال براساس اصول و استانداردهای حرفه‌ای

5.7. قانون‌گرایی و تعهد به برنامه‌های مصوب برای تحقق عدالت

5.8. حضور فعال در مجامع بین‌المللی فوتبال

5.9. تقویت اصول باشگاه محوری در چهارچوب آیین نامه های هیات ها

5.10. آشتی ملی در فوتبال و تعامل نسل های مختلف و همسو نمودن حرکت ها

6. کلیات برنامه

6.1. آموزش و پژوهش و توسعه منابع انسانی

6.1.1.1. تقویت و توسعه آکادمی فوتبال

6.1.1.2. ایجاد سیستم برای استفاده از تجارب و دانش پیشکسوتان، مربیان و کارشناسان خبره کشور

6.1.1.3. ارتباط با مؤسسات آموزشی درجه اول دنیا به منظور کسب دانش روز فوتبال و اعزام نیروی انسانی جهت گذراندن دوره‌های آموزشی.(الگوبرداری از آکادمی فوتبال کشورهای صاحب سبک فوتبال)

6.1.1.4. تربیت نیروی انسانی مورد نیاز فوتبال کشور (مربی، داور، مدیر، متصدیان برگزاری مسابقات و سرپرست) از طریق برگزاری کلاس‌های داخلی با حضور اساتید مجرب داخلی و خارجی و یا اعزام نیرو به خارج از کشور

6.1.1.5. آموزش نیروهای انسانی مؤثر در فوتبال کشور در طول سال

6.1.1.6. طراحی و اجرای پروژه‌های تحقیقاتی

6.1.1.7. تهیه و انتشار کتب، لوح‌های فشرده برای مربیان، داوران، بازیکنان و سایر دست‌اندرکاران

6.1.1.8. تشکیل کلاسهای زبان انگلیسی و آموزش مربیان و داوران به طور مستمر

6.1.1.9. برگزاری کنفرانس و سمینارهای علمی برای تجزیه و تحلیل وضعیت فوتبال و طراحی ایده‌ها، استانداردها و سیستم‌ها برای پیشرفت فوتبال کشور

6.1.2. تأسیس آکادمی و مدارس فوتبالبه منظوراستعدادیابی با همکاری باشگاه های فوتبال

6.1.2.1. آموزش استعدادها در دوره‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت با همکاری باشگاه‌های ممتاز و درجه اول فوتبال دنیا

6.1.2.2. حمایت از باشگاههای حرفه‌ای برای ایجاد مدارس فوتبال منطبق بر استانداردهای روز جهان و همکاری با ایشان برای ایجاد ارتباط بین‌المللی با تیم‌های بزرگ دنیا برای تأسیس مدارس فوتبال در ایران

6.1.2.3. ایجاد رابطه نظام‌یافته با وزارت آموزش و پرورش به منظور توسعه فوتبال پایه و طراحی سیستم مسابقات دانش آموزی منطبق با فوتبال پایه با همکاری وزارت آموزش و پرورش

سوابق تحصیلی و ورزشی

6.12.1. سوابق تحصیلی

6.12.1.1. کاردانی رشته تحصیلی صنایع اتومکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

6.12.1.2. کارشناسی مدیریت صنعتی دانشگاه امام حسین علیه السلام

6.12.1.3. کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی دانشگاه امام حسین(ع)

6.12.1.4. دکترای مدیریت سیاست دفاعی دانشگاه دانشگاه امام حسین(ع)

6.12.1.5. استاد دروس مدیریتی منابع انسانی و لجستیک به مدت نه سال در دانشگاه امام حسین علیه السلام

6.12.2. سوابق ورزشی

چکیده ای از سوابق ورزشی عزیزاله محمدی ـ نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و رئیس سازمان لیگ حرفه ای و عضو کمیته لیگ قهرمانان کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC

6.12.2.1. عضو تیم فوتبال هنرستان تهران (شهید بهشتی) از سال 1353 الی 1357 و شرکت در مسابقات آموزشگاه های تهران

6.12.2.2. رئیس هیئت فوتبال نیروی زمینی سپاه پاسداران از 2/8/1374 لغایت 21/10/1384 به مدت ده سال

6.12.2.3. رئیس هیئت فوتبال باشگاههای فجر سپاه از 2/8/1374 لغایت 14/12/1384

6.12.2.4. رئیس هیئت فوتبال ستاد مشترک سپاه پاسداران از 2/8/1384 لغایت 1387

6.12.2.5. نایب رئیس و عضو هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی فجرشهیدسپاسی شیراز از تاریخ 2/8/75 لغایت 19/10/86

6.12.2.6. عضو هیئت امنا و شورای مرکزی جامعه اسلامی ورزشکاران انقلاب اسلامی

6.12.2.7. عضو شورای مرکزی اتحادیه فوتبال جمهوری اسلامی ایران از سال 74 تا کنون

6.12.2.8. مسئول گروه فوتبال بسیج ورزش کشور از تاریخ 1/11/80 لغایت 19/10/86

6.12.2.9. عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ حرفه ای و لیگ برتر فوتبال ایران از تاریخ 28/5/80 (از اولین دوره) تا کنون

6.12.2.10. عضو هیئت منصفه سازمان لیگ برتر از تاریخ 19/8/81 لغایت 19/10/86

6.12.2.11. سرپرست تیم ملی فوتبال جوانان جمهوری اسلامی ایران از تاریخ 16/3/81 لغایت 16/6/81

6.12.2.12. مدیر تیم ملی امید (المپیک) فوتبال جمهوری اسلامی ایران از تاریخ 18/12/81 لغایت 18/4/83