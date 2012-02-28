60 تن سیب و پرتقال برای شب عید در صومعه سرا ذخیره ساز شد

محسن آهنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این میزان 20 تن سیب و 40 تن پرتقال است که در محل برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کالا با قیمتی مناسب توزیع خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در این شهرستان اشاره کرد و اظهارداشت: این نمایشگاه در چارچوب برنامه های تنظیم بازار شب عید انجام گرفته و واحد های صنفی و تولیدی این شهرستان در 60 غرفه مشارکتی فعال در برپایی آن خواهند داشت.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت صومعه سرا گفت: در این نمایشگاه که از پانزدهم تا بیست و پنجم اسفند ماه برگزار خواهد شد عرضه محصولات اساسی مورد نیاز مردم به ویژه پوشاک، کیف و کفش مواد غذایی و پروتئینی و آجیل و خشکبار در اولویت قرار خواهد داشت.

وی افزود: در این زمینه و برای سهولت تامین کالاهای مورد نیاز تاکنون 29 واحد صنفی در صومعه سرا برای برگزاری حراج و فروش فوق العاده اعلام آمادگی کرده اند که از پانزدهم اسفند ماه اقدام به عرضه کالاهای خود با تخفیفی معادل 15 درصد نسبت به کالاهای مشابه در سطح بازار خواهند پرداخت.

آهنی همچنین اظهار داشت: علاوه بر اقلام مزبور مقادیر کافی از کالاهای اساسی پرمصرف مورد نیاز مردم به ویژه گوشت مرغ، گوشت قرمز، برنج، حبوبات و روغن نباتی برای شهرستان ذخیره سازی شده که در صورت نیاز بازار به دلیل افزایش قیمت یا کمبود عرضه، توزیع آنها انجام خواهد گرفت.

وی در ادامه به اجرای طرح تشدید بازرسی در این شهرستان اشاره کرد و گفت: بازرسان این اداره به همراه بازرسان مجمع امور صنفی با پشتیبانی تعزیرات حکومتی شهرستان به صورت مستمر، روزانه اقدام به بازرسی از واحدهای صنفی و تولیدی کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف برخوردهای قانونی را اعمال خواهند کرد.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت صومعه سرا افزود: اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز همزمان با سراسر استان در صومعه سرا از اول اسفند ماه آغاز شده و تا پانزدهم فروردین ماه سال 91 ادامه خواهد یافت.

وی هدف از اجرای این طرح را نظارت بر بازار عرضه و تقاضا، جلوگیری از افزایش قیمتها، جلوگیری از کمبود عرضه و مقابله با تخلفات احتمالی عنوان کرد و افزود: در این طرح بازرسان این اداره با همراهی بازرسان مجمع امور صنفی و ناظران افتخاری شهرستان اقدام به بازرسیهای متعدد روزانه از مناطق مختلف بازار کرده و به ویژه در زمینه عرضه کالاهای دارای اولویت در این طرح از جمله مواد غذایی، پوشاک، کیف و کفش، میوه و تره بار، مرغ، گوشت قرمز و سایر اقلام پرمصرف مورد نیاز مردم نظارت کامل خواهند کرد.

آهنی همچنین برای اجرای هر چه موفق تر برنامه های تنظیم بازار شب عید در این شهرستان از تمام شهروندان درخواست کرد هرگونه تخلف در زمینه عرضه کالا و خدمات را در سطح بازار از طریق سامانه 124 ستاد خبری این اداره اعلام کنند.