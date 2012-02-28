تکنولوژی کارخانه آونگان باید به روز شده و ارتقاء یابد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شعبانی فرد عصر سه شنبه در مراسم رسمی آغاز تولید در کارخانه آونگان اراک با بیان اینکه، باید تکنولوژی خطوط تولید کارخانه آونگان به روز شده و ارتقاء یابد و سیاست تولیدی باید به سمت صادرات محوری رود، افزود: برای افزایش تولید بهتر کارخانه مذاکراتی صورت گرفته که بر آن اساس قرار است خطوط دیگری غیر از گالوانیزه، ساخت نبشی و سازه به خطوط کارخانه اضافه شوند.

مطالبات کارگران پرداخت می شود

وی با بیان اینکه، اقدامات لازم جهت پرداخت مطالبات کارگران صورت گرفته که امیدواریم تا پایان سال جاری عملی شود، گفت: مجموعه آونگان باید اساس کار خود را بر صادرات بنا نهد زیرا در غیر این صورت دوباره به وضعیت قبل باز خواهد گشت البته در این راستا ما به عنوان مسئولین وظیفه داریم بستر سازی کنیم.

استاندار مرکزی ضمن اشاره به اینکه برای تولید بهتر باید کارگران و مدیران خود را عضوی از خانواده کارخانه بدانند گفت: هم اکنون که این چرخه مجدد شروع به کار کرده، بشایسته است توان بگذاریم تا سهم خود از بازارهای منطقه ای و فرا منطقه ای را بدست آوریم.

استقلال هر کشور در گروی استقلاب صنعتی و اقتصادی است

وی استقلال یک کشور در گرو استقلال سیاسی و اقتصادی آن کشور دانست و گفت: آنچه که اکنون غرب دارد و با آن سلطه خود را در جهان پیش می برد توان اقتصادی و صنعتی است.

استانداری مرکزی با تاکید بر اینکه آنچه امروز غرب دارد از یغمای فرهنگ و دانش تمدن های اسلامی به دست آورده است گفت: غرب در تلاش برای دور کردن کشورهای اسلامی از فرهنک و تمدن غنی خودشان است چنانکه با ربودن دانش دانشمندان مسلمان در سده های اخیر به پیشرفت رسیده است.

مشکلات کارگران صنفی است

وی با اشاره به مشکلاتی که مجموعه آونگان پس از تعطیلی با آن روبرو بود گفت: برای رفع این مشکلات ساعت ها وقت گذاشته شده و مسئولین نیز همراهی خوبی داشته اند، همچنین مهندسین و کارگران این مجموعه با آگاهی از اینکه مشکلاتشان صنفی است نه سیاسی اجازه ندادن تا آنهایی که به دنبال سوء استفاده از این موقعیت بودند به اهدافشان برسند.

استاندار مرکزی افزود: مدیریت قبلی این مجموعه ناکارآمد بود، زیرا همانطور که می دانیم صنعت یک شم است و مدیریت نیز امری ذاتی و باید افراد متخصص در این حوزه وارد شوند.

شرکت صنایع اراک نیز احیاء می شود

وی اضافه کرد: درصددیم تا شرکت صنایع اراک را که دارای مشکلاتی است مجددا را راه اندازی کنیم، زیرا قرار نیست صنعتی در استان حذف شود.

شرکت آونگان اراک تولید کننده انواع برج های انرژی و دکل های مخابراتی است که در سال 55 تاسیس و در سال 83 با 700 کارگر و ظرفیت تولید روزانه 35 هزار تن به مبلغ 120 میلیارد ریال به طور اقساط به بخش خصوصی واگذار شد.

این کارخانه حدود هشت سال پیش به بخش خصوصی واگذار شد و به مرور روند تولید در آن متوقف شد، و کارخانه در دوران رونق و فعالیت روزانه بیش از 30 هزارتن تولید با بیش از 1000 کارگر داشت.

