انتخابات نشانه آزادی و حضور آگاهانه مردم در اداره امور کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانه به نمونه عینی مردم سالاری دینی و دموکراسی واقعی در ایران با برگزاری بیش از 30 انتخابات بی نظیر و سالم در 32 سال گذشته اشاره شده و آمده است : این امر جمهوری اسلامی ایران را به الگوی کشورهای مسلمان در مردمسالاری و ایستادگی در برابر ابرقدرتها تبدیل کرده است، به ویژه این روزها که جهان اسلام با الهام از انقلاب اسلامی ایران، در حال قیام و انقلابهای مردمی است و مسلمانان در برخی از کشورهای منطقه، با تکیه بر نقش صبر و بصیرت ، حضور پایدار و پیروی از رهنمودهای رهبر کبیر انقلاب اسلامی به دوران حیات دیکتاتورهای وابسته پایان بخشیده اند تا بتوانند خود برای اداره زندگی و مدیریت کشورشان تصمیم بگیرند.

این بیانه همچنین می افزاید: انقلاب اسلامی سال 57 و حضور پرشور ملت ایران در تمامی انتخاباتها و موفقیتهای حاصل از این حضور مردمی، ایران را تبدیل به یک الگوی جهانی کرده است، در این دوره از انتخابات نیز همچون سایر انتخابات مردم با جدیت و مسئولانه حضور پیدا خواهند کرد چرا که می دانند در تمامی انتخابات رای مردم اصل می باشد.

در بخشی میانه این بیانه تصریح شده است: تاریخ گواه است که عزت و استقلال کشور ایران در تمامی دوران برای ملت ایران مهم و با ارزش بوده است و بارها با حضور پر شور خود در انتخابات مجلس شورای اسلامی که در واقع خانه ملت است، برای اینکه کشور بدست خود ملت و نمایندگان آنان اداره شود، نشان داده اند اجازه نخواهند داد هیچکس و هیچ کشوری برای آنان تصمیم بگیرد یا تعیین تکلیف کند و بارها ثابت کرده اند که تحریم ها نیز در این مسئله تاثیری نداشته است و ایجاد تحریم و فشار از سوی سایر کشورها اراده و باور این ملت را مستحکم تر کرده است .

در ادامه آمده است: حضور پرشور و باشکوه ملت ایران در انتخابات مجلس در واقع باعث دلگرمی مردم سایر کشورها که آزادی مردم ایران را در اداره کشورشان الگوی خود قرار داده اند و برای رسیدن به این آرمان از جان خود نیز گذشته اند خواهد بود و همچنین نشان دهنده حمایت و پشتیبانی ملت ایران از درستی راه این کشورهاست و روح تازه ای به مبارزات آنان خواهد بخشید .

در این بیانیه آورده اند: مردم ایران، مردمی بیدار و دلسوز این کشور و نظام هستند و می دانند رای تک تک آنان در سرنوشت کشور دخیل است و در آستانه سال نو با حضور پر شور خود باعث خواهند شد خون تازه‌اى در پیکر انقلاب، کشور و نظام جمهورى اسلامى جریان یابد و نشاط و حرکت تازه‌اى در جامعه پدیدار شود چرا که طی این سالها دیده اند که انتخابات و رای آنان مظهر دخالتشان در سرنوشت خود و کشور بوده است.

در پایان این بیانه آمده است: بی شک در روز جمعه 12 اسفند 90شاهد خلق حماسه ای دیگر با حضور پرشور مردم بزرگ ایران در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی خواهیم بود .