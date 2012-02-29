دستگیری جیب بر حرفه ای توسط ماموران راهور

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد عسگری نژاد در این باره گفت: ماموران راهور منطقه12 شهر تهران صبح روز پنجم اسفند هنگام گشت زنی در خیابان مولوی، مرد جوانی را مشاهده کردند که مشغول جیب بری از یکی از شهروندان تهرانی است.

وی ادامه داد: ماموران راهنمایی و رانندگی نیز براساس وظیفه ذاتی خود در یک عملیات ضربتی متهم را دستگیر و به کلانتری 116 مولوی انتقال دادند.

رئیس مرکز فرماندهی و کنترل پلیس راهور فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در پایان با اشاره به اینکه در بررسی های مقدماتی مشخص شده متهم از جیب بران حرفه ای جنوب پایتخت است، تصریح کرد: رسیدگی به پرونده متهم توسط ماموران کلانتری ادامه دارد.



