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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۳۵

هنیه خواستار برگزاری کنگره بین المللی در حمایت از فلسطین شد

هنیه خواستار برگزاری کنگره بین المللی در حمایت از فلسطین شد

نخست وزیر منتخب فلسطین با بی نتیجه خواندن اقدامات رژیم صهیونیستی علیه مقاومت، بر ضرورت برگزاری کنگره بین المللی در حمایت از فلسطین تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "اسماعیل هنیه" در دیدار کاروان موسوم به وفاداری به فلسطین با وی گفت : رژیم صهیونیستی به اقدامات خود شامل اخراج نمایندگان و ساکنان فلسطینی از سرزمین اجدادی شان، یهودی سازی بیت المقدس، هتک حرمت مسجد الاقصی و تغیر بافت جمعیتی سرزمینهای اشغالی ادامه می دهد.

وی ضمن درخواست برگزاری کنگره بین المللی در اروپا درباره یاری از بیت المقدس و فلسطین افزود: اقدامات رژیم صهیونیستی علیه حماس و تلاشهای آن برای ساکت کردن مقاومت ره به جایی نبرده است.

شایان ذکر است کاروان وفاداری به فلسطین شامل 56 نفر دو روز قبل از طریق گذرگاه زمینی رفح برای همبستگی با ساکنان غزه وارد این منطقه شد.

کد مطلب 1546510

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