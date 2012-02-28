مازندران رتبه سوم تعداد رقبات کشور را دارد

حجت الاسلام سیف الله سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مساحت موقوفات مازندران، 63 هزار هکتار رسیده است و مازندران با دارا بودن بیش از 13 هزار موقوفه و بیش از 140هزار رقبه در رتبه سوم کشور قرار دارد.

وی افزود: مازندران دارای موقوفات بسیار زیاد کشف نشده بوده و انتظاری که از همه مردم و مسئولان در شهر و روستا می رود این است که نسبت به معرفی موقوفات به اداره اوقاف و امورخیریه محل سکونت خود اقدام تا نیات واقفان خیراندیش بر زمین نماند.

سهرابی ادامه داد: در یازده ماهه اول سال تعداد 20 موقوفه جدید کشف شده که برابر نیات واقفان خیراندیش به این موقوفات عمل می شود.

مدیر کل اوقاف مازندران گفت: در زمینه احیا و کشف موقوفات روستاها معتمدان محل، بزرگان و ریش سفیدان، بخشداران، دهیاران، پایگاههای مقاومت می توانند سهیم باشند و در این امر خداپسندانه و سنت حسنه مشارکت تا خیر و برکات اموال واقفان خیراندیش در راه مورد نظر هزینه و قطعاً بازخورد عمل به نیات واقفان به جامعه بازگشت خواهد کرد.