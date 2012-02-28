رشد 220 درصدی های گازرسانی به روستاهای اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز خدایی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد توسعه گازرسانی استان اضافه کرد: امسال تعداد 54 روستا در سطح استان اردبیل از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند که در مقایسه با سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 281 روستا در سطح استان اردبیل از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند، تصریح کرد: هم اکنون عملیات گازرسانی به 164 روستای دیگر استان اردبیل در دست اجرا است.

مدیر عامل شرکت گاز استان از مراحل طراحی و تهیه پکیچ برای گازرسانی به تعداد بیشتری از روستای استان خبر داد و افزود: عملیات اجرایی به بیش از 100 روتا نیز در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام سال جهاد اقتصادی افزود: کارکنان شرکت گاز استان با عمل به فرامین رهبر فرزانه انقلاب اسلامی رشد و توسعه گازرسانی به مناطق محروم به خصوص روستاها را در اولویت برنامه های اجرایی خود قرار دادند که با فعالیتهای انجام گرفته بالغ بر دو سال گذشته به روستاهای استان اردبیل گازرسانی شد.

خدایی به شرایط جوی اردبیل و سردسیر بودن این منطقه اشاره کرد و یادآور شد: ضروری است که گازرسانی به روستا های استان شتاب بیشتری گیرد که در این راستا شرکت گاز با برنامه ریزی هایی که انجام داده میزان بهره مندی روستاهای استان اردبیل را ارتقا خواهد داد.

