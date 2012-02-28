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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۵۸

دستگیری تعدادی از اراذل و اوباش شناخته شده پایتخت

دستگیری تعدادی از اراذل و اوباش شناخته شده پایتخت

سر کلانتر ششم از متلاشی شدن یک باند اراذل و اوباش تحت تعقیب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ عباس دانشجو  سر کلانتر ششم  پایتخت  اظهار داشت : ماموران کلانتری 114 غیاثی با کسب چند مورد گزارشات مردمی مبنی بر اینکه سه نفر در این منطقه ضمن شرارت مخل نظم و امنیت عمومی در محله شده اند ، بلافاصله وارد عمل شدند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: ماموران ضمن بررسی  موضع،در این خصوص متوجه شدند یکی از متهمان دارای سوابق زورگیری ، تخریب و شرارت در سال گذشته بوده و تحت تعقیب پایگاه اطلاعات است و به همراه چند نفر از همدستان خود در این منطقه باندی را راه انداخته و باعث سلب آسایش و ایجاد مزاحمت برای اهالی محل شده است.

سرهنگ دانشجو گفت: با انجام یک سری کارهای اطلاعاتی و پلیسی مخفیگاه متهمان مورد شناسایی قرار گرفت.

این مقام ارشد انتظامی افزود: متهمان به محض مشاهده ماموران در پاتوق خود در حالی که قصد حمله به ماموران را داشتند به طور ضربتی دستگیر شدند.

سر کلانتر ششم پلیس پایتخت درخاتمه  گفت: متهم برای سیر مراحل قانونی  به مراجع قضایی  تحویل داده شد.

کد مطلب 1546517

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