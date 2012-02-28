مردم ترکیه در اعتراض به هتک حرمت قرآن به خیابانها آمدند

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه گزارش داد که مردم ترکیه در محکومیت هتاکی نظامیان آمریکایی به کتاب مقدس قرآن در شهر "دیاربکر" جنوب شرق این شور تظاهرات کردند.

تظاهرات کنندگان با سر دادن شعارهایی همچون "قرآن را نسوزانید، بلکه آن را بخوانید" خواستار جلوگیری از تکرار چنین حوادث و مجازات هتاکان به کتاب مقدس قرآن شدند.

همچنین تظاهرات کنندگان در شهر دوزجه ترکیه، پرچم ناتو را در جریان تظاهرات ضد آمریکایی خود به آتش کشیدند.

تظاهرات مردم ترکیه در حالی است که در پی اقدام توهین آمیز نظامیان آمریکایی در پایگاه بگرام و سوزاندن حدود 70 کتاب متعلق به زندانیان از جمله کتاب مقدس قرآن کریم، هم اکنون طی چند روز متوالی، سراسر افغانستان شاهد برگزاری تظاهرات ضد آمریکایی است.

مردم ولایت هرات، سرپل، نیمروز، لغمان، کابل، پروان، ننگرهار، کنر، بدخشان و لوگار در چند روز گذشته با سر دادن شعارهای "مرگ بر آمریکا" خواستار خروج نظامیان خارجی از این کشور و مجازات عاملان توهین به مقدسات اسلامی شدند.

همچنین معترضان از تلاش برای اشغال پایگاه بگرام که به گفته یک مقام دولتی افغان، نظامیان آمریکایی در این پایگاه نظامی اقدام به سوزاندن حدود 70 کتاب متعلق به زندانیان از جمله کتاب مقدس قرآن کرده اند، خبر دادند.