روزانه 70 تن نبشی در کارخانه آونگان تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نادرمظفری عصر امروز در مراسم آغاز رسمی تولید مجدد در کارخانه آونگان اراک با بیان اینکه، روزانه 70 تن نبشی در کارگاه نورد آونگان تولید می شود که به زودی این میزان افزایش می یابد، افزود: هم اکنون 135 نفر پرسنل در دو کارگاه نورد و سازه این کارخانه مشغول به کار هستند و در آینده ای نزدیک نیز کارگاه گالوانیزه آغاز به کار خواهد کرد.

وی با بیان اینکه استان مرکزی قطب صنعت کشوراست، گفت: صنعت استان مرکزی بار اه اندازی مجدد تولید، کاملتر می شود.

مظفری ضمن ابراز خرسندی از حضور و حمایت مسئولین از راه اندازی مجدد کارخانه آونگان گفت: نهم اسفند روزی به یادماندنی در تاریخ آونگان خواهد بود و آونگان اگر روزی یکی از بهترین های ایران بوده است بار دیگر به جایگاه قبلی خود بازخواهد گشت.

وی ادامه داد: روزهایی که به دلیل سو مدیریت و پیچ و خم های اقتصادی آونگان را در پرتگاه بی مهری قرار داده بود به پایان رسید و با تلاش پرسنل و دلگرمی مسئولین دوباره کوره ها روشن شده و چرخ های کارخانه می چرخند.

شرکت آونگان اراک تولید کننده انواع برج های انرژی و دکل های مخابراتی است که در سال 55 تاسیس و در سال 83 با 700 کارگر و ظرفیت تولید روزانه 35 هزار تن به مبلغ 120 میلیارد ریال به طور اقساط به بخش خصوصی واگذار شد.



این کارخانه حدود هشت سال پیش به بخش خصوصی واگذار شد و به مرور روند تولید در آن متوقف شد.

این کارخانه در دوران رونق و فعالیت روزانه بیش از 30 هزارتن تولید با بیش از 1000 کارگر داشت.