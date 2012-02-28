فارغ التحصیلی نخستین دانشجوی خارجی دکتری تربیت بدنی در دانشگاه گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله حاتم زاده با اشاره به اینکه دفاعیه " فراس حسینو " در سالن سمینار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان برگزار شد، افزود: عنوان دفاعیه نخستین دانشجوی دکتری خارجی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی " اثر دو الگوی مقاومتی هرمی مسطح و دوگانه بر شاخص های فیزیولوژیکی و آنتروپومتریکی بازیکنان جوان فوتبال " بوده است.

وی اظهارداشت: این پژوهش با هدف بررسی اثر تمرینات مقاومتی با دو الگوی باردهی هرمی مسطح و دوگانه بر شاخصهای فیزیولوژیکی و آنتروپومتریکی بازیکنان جوان در لیگ برتر سوریه انجام گرفت تا اثر تمرینات جدید بر میزان آمادگی این بازیکنان مشخص شده و با تمرینات روتین و مورد استفاده در تیمهای باشگاهی سوریه مقایسه شود.

رئیس دانشگاه گیلان گفت: پژوهشگر با نظارت " حمید محبی "و " فرهاد رحمانی نیا " به عنوان اساتید راهنما و " ارسلان دمیرچی " به عنوان استاد مشاور در این تحقیق به این نتیجه رسید که استفاده از تمرین مقاومتی بدون توجه به الگوی باردهی می تواند توان هوازی، توان بی ­هوازی، قدرت عضلانی و حجم عضلات را در بازیکنان فوتبال لیگ برتر سوریه به طور چشمگیری افزایش دهد که این نتایج در مقایسه با تمرینات سنتی مورد استفاده در لیگ سوریه بدست آمد.

وی ادامه داد: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی از سال 82 تاکنون اقدام به پذیرش دانشجویان دکتری در دو گرایش " فیزیولوژی ورزشی " و " مدیریت ورزشی " کرده است.