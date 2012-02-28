دیده بان حقوق بشر جنایات آل خلیفه را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دیده بان حقوق بشر از بدرفتاری مزدوران و نیروهای آل خلیفه با مخالفان انتقاد کرد. این سازمان بین المللی، رژیم بحرین را متهم کرد که با سوء استفاده از سیستم قضایی به اعمال فشار بر معترضان می پردازد.

این سازمان همچنین با زیرسوال بردن دادگاههای تشکیل شده علیه مخالفان، چنین دادگاههای نظامی را ناعادلانه و مغایر با حقوق بشر و استانداردهای بین المللی دانست.

رژیم آل خلیفه صدها نفر از پزشکان و پرسنل درمانی را به اتهام کمک به شرکت کنندگان در اعتراضات مردمی و مجروحان حملات وحشیانه نظامیان آل خلیفه دادگاهی کرده و بسیاری از آنان را به زندانهای دراز مدت محکوم کرده است.