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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۲۲:۰۲

تحولات همسایگان شرقی/

خروج کارکنان آلمان از افغانستان/ افزایش تلفات حمله به اتوبوس شیعیان پاکستان

خروج کارکنان آلمان از افغانستان/ افزایش تلفات حمله به اتوبوس شیعیان پاکستان

خروج 40 نفر از کارمندان آلمان از کابل، رایزنی مقامات آمریکایی درباره گشایش مسیر عبور وسایل و تجهیزات مورد نیاز ناتو از خاک پاکستان و افزایش تلفات حمله به اتوبوس شیعیان در این کشور از جمله تحولات مهم همسایگان شرقی کشورمان به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیشن، در پی کشته شدن دو نظامی آمریکایی بر اثر تیراندازی در وزارت کشور افغانستان، دولت آلمان خواستار خروج 40 نفر از کارمندان خود از مراکز دولتی در کابل شد.

پیشتر نیز سخنگوی دفتر وزارت امور خارجه انگلیس در گفتگو با شینهوا تاکید کرده بود: در پی کشته شدن دو نظامی آمریکایی در وزارت کشورافغانستان، بریتانیا در اقدامی پیشگیرانه تمام مشاوران و مربیان خود را از وزارتخانه و نهادهای دولتی این کشور فرا خواند.

خبر دیگر اینکه "آندرس فوگ راسموسن" دبیر کل ناتو امروز سه شنبه اعلام کرد: با وجود افزایش خشونتها در افغانستان، این کشور همچنان اولویت اصلی ناتو بوده و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی متعهد به تعهدات خود در افغانستان است.

یک منبع پاکستانی اعلام کرد مقامات آمریکایی و پاکستانی هم اکنون در حال مذاکره درباره گشایش مسیر عبور تدارکات ناتو از خاک پاکستان و توافق بر سر پرداخت عوارض در قبال تردد کامیون های حامل محموله های ناتو هستند.

پلیس پاکستان نیز از افزایش تلفات حمله مسلحانه افراد ناشناس به اتوبوسی در شمال غرب این کشور به 18 شهید و 9 زخمی خبر داد.

یک مقام ارشد پلیس پاکستان در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت : همه مسافران این اتوبوس شیعی مذهب بوده و به نظر می رسد که این حمله تروریستی از سوی تندروها رخ داده است.

این اتوبوس از راولپیندی پاکستان عازم شهر گیلگیت در شمال این کشور بود. پیش از این نیز حملات تروریستی زیادی علیه شیعیان در پاکستان توسط تندروها رخ داده است.

کد مطلب 1546527

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