آئين نامه اتاق پاياپاي بزودي نهايي مي شود

رييس هيات مديره بورس فلزات تهران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: آئين نامه هاي بورس فلزات دائما در حال اصلاح هستند و بعلت اينكه اين بورس نوپا است بر اين اساس قوانين و مقررات آن نياز به بازنگري دارد.

محمد حسين ديده ور همچنين درباره ابهامات احتمالي درخصوص ايجاد انحصاردر بورس فلزات تهران افزود: شوراي بورس فلزات به رياست رييس كل بانك مركزي ايران كه اعضاي آن معاون دادستان كل كشور، رييس اتاق بازرگاني ، قائم مقام وزير اقتصاد و دارايي ، معاون وزارت صنايع و معادن و سه كارشناس اقتصادي منتخب وزير اقتصاد است و خزانه داركل كشوربا انتخاب فردي بعنوان نماينده خود بر تمامي جلسات هيات مديره بورس شركت مي كنند.

وي تصريح كرد: بر اين اساس اين گروه عملا بر تمامي مصوبات و آئين نامه هايي كه در شوراي بورس بازنگري و حتي در كميسيونهاي كارشناسي بازبيني مي شود نظارت دقيق دارند.

ديده ور افزود: علاوه بر اين فرد يك گروه سه نفره بعنوان هيات نظارت كه منتخب شوراي بورس فلزات مي باشند بطورتمام وقت با حضور درتالارو از نزديك بر تمامي معاملات و خريد و فروش نظارت و به اعتراضات و اشكالات احتمالي رسيدگي مي كنند.

وي با بيان اين مطلب كه ازسال گذشته تا كنون 18 آئين نامه و دستور العمل براي ساماندهي فعاليت بورس و نحوه خريد و فروش تدوين و توسط هيات مديره تصويب شده است ، گفت: تعداد ديگري نيز در اين مراجع در حال بررسي و تصويب نهايي مي باشد.

وي با اشاره به برخي از انتقادات مبني برتاخيرآئين نامه ها در بورس فلزات خاطر نشان كرد: بورسهاي دنيا يك پديده پويا و در حال تكامل هستند لذا نبايد انتظار داشت كه در روز افتتاح يك بورس تمام آئين نامه ها و دستورالعملهاي آن آماده شده باشد.

به گفته وي، بر اين اساس چنانچه به ساير بورسهاي جهان و حتي بورس سهام كه دهها سال از عمر آنها سپري شده نگاهي بيندازيم، مي بينيم كه در كنار فعاليت روزانه خود همواره متناسب با تحولات اقتصادي داخلي و بين المللي بطورمداوم در حال تدوين و تصويب آئين نامه هاي جديد هستند.

رييس هيات مديره بورس فلزات تهران خاطر نشان كرد: بورس فلزات تهران نيز بعنوان نخستين بورس كالا در ايران و نخستين بورس فولادي در جهان از اين قاعده مستثني نيست.

ديده ور تصريح كرد: در اين ميان مديريت بورس فلزات تهران همواره به منظور جبران خلا برخي آئين نامه ها مانند آئين نامه اتاق پاياپاي از طريق تصويب دستورالعملها و تصميمات مقطعي سعي كرده خللي در روند انجام امور بورس بوجود نيايد و مشكل فعالان بورس نيز برطرف شود.

وي گفت: برغم انجام بيش ازپنج هزار ميليارد تومان معامله وگردش مالي در بورس فلزات ، تمامي تسويه هاي مالي و كالايي معاملات به خوبي انجام و تا كنون حتي يك پرونده به هيات داوري بورس ارجاع نشده است.

وي افزود:بورس فلزات تهران در مدت كوتاه عمر خود توانسته دستاوردهاي مطلوبي از جمله شفاف سازي و قانونمند شدن معاملات بازار فلزات كشور، كشف قيمتهاي واقعي ناشي از تقابل آزاد عرضه و تقاضا ، افزايش ضمانت اجرايي تعهدات طرفين معامله، كاهش سود واسطه ها، افزايش درآمد توليد كنندگان و در نتيجه ايجاد انگيزه براي سرمايه گذاري بيشتردر بخش فولاد و اجراي طرحهاي توسعه در اين صنعت را براي اقتصاد كشور به همراه داشته باشد.