لوله گذاری و اصلاح شبکه آب در بهارستان

مدیر آبفای شهر صالحیه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: صالحیه از جمله شهرهای تازه تحویل و به لحاظ قدمت لوله گذاری و تراکم جمعیتی فعلی نیاز مبرم به اصلاح شبکه و لوله گذاری جدید دارد که این پروژه در حال اجرا و انجام است.

محسن آذری اظهار داشت: در راستای افزایش رضایتمندی در جهت تامین و تقویت آب شرب شهروندان این شهر و پیشگیری از هرگونه افت فشار یا قطع و کمبود احتمالی آب شرب مخصوصا در فصل گرما و اوج مصرف این پروژه (اصلاح شبکه و لوله گذاری ) به متراژ 11 کیلومتر از محل طرحهای عمرانی در دست انجام است.

وی اظهار امیدواری کرد که با روند فعلی و اصلاح ما بقی شبکه های قدیمی و فرسوده که فاقد کارآیی لازم و موجب هدررفت آب شرب می شود ، بتوانیم تامین آب شرب شهروندان شهر صالحیه را با کمیت و کیفیت مطلوب و مطابق با استانداردهای لازم انجام دهیم.

تعویض 2500 دستگاه کنتور آب



مدیر بهره برداری آبفای نسیم شهر اظهار داشت: موضوع تعویض کنتور و اصلاح شبکه های قدیمی در راستای پیشگیری از هدررفت آب مصرفی و ساماندهی مشترکین جزو برنامه های دردست اقدام این واحد می باشد که از اول سال جاری تا به حال 2624 دستگاه کنتور آب مشترکین و شبکه مربوطه تعویض و بازسازی شده است.



احمد صارمی افزود: پـیرو برنامه زمانبندی شـده بقیه کنتورهای قدیمی و فاقد کارآیی لازم شهر نسیم شهر در دست تعویض می باشد که امیدوارم با انجام این مهم ضمن تحصیل رضایت عمومی و پیشگیری از اسراف و تبذیر آب شرب در جهت مصرف بی رویه و احیانا غیرقانونی ، آب شرب شهروندان و مشترکین به نحو مطلوبی از حیث کمی و کیفی تامین شود.

وی اظهار امیدواری کرد که با روند فعلی و با تخصیص اعتبارات لازم تا پایان سال جاری بخش عمده و قابل توجهی از کنتور و شبکه های قدیمی تعویض و اصلاح شود.