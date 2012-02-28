نجات مرد جوان از گودال پنج متری/سینما اروپا آتش گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرد جوانی که بامداد امروز به درون گودالی به عمق پنج متر سقوط کرده بود با واکنش سریع و دقت عمل آتش نشانان نجات یافت. با اطلاع رسانی رخداد این حادثه به سامانه 125 بلافاصله آتش نشانان ایستگاه های 81 و 35 در هماهنگی با ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ساعت 6:48 دقیقه راهی محل حادثه در بلوار جوانه، مقابل خیابان مهران شدند.

به گفته محمد طاهر آبادی فرمانده آتش نشانان، نبود حفاظ ایمنی و علائم هشداردهنده در اطراف این گودال که در میان بلوار جوانه قرار داردسبب سقوط این شهروند 30 ساله به عمق پنج متری آن شده بود.

وی افزود: آتش نشانان بلافاصله با اجرای عملیات ایمن سازی و استفاده از تجهیزات ایمنی و نجات این شهروند که آسیب دیده بود با رعایت اصول ایمنی از درون گودال بیرون آوردند و برای مداوا به امدادگران اورژانس سپردند.

نشت گاز خانه‌ای را به آتش کشید

نشت گاز از اتصالات بخاری و رسیدن به شعله آتش در ساعت پایانی شب گذشته باعث رخداد آتش سوزی در خانه مسکونی شد و خسارت مالی بر جا گذاشت. با اعلام خبر رخداد آتش سوزی در منزل مسکونی دو طبقه قدیمی در خیابان 17 شهریور جنوبی به سامانه 125 بلافاصله آتش نشانان ایستگاه‌های 3 و 13 ساعت 23:23 دقیقه راهی محل حادثه شدند.

به گفته رحمان کمالی فرمانده آتش نشانان، نشت گاز از اتصالات بخاری روشن منجر به بروز شعله‌وری در اتاق طبقه دوم ساختمان و سرایت آتش به اطراف شده بود.

وی افزود: آتش نشانان بی درنگ با قطع کردن جریان برق و گاز ساختمان و استفاده از تجهیزات خاموش کننده آتش را مهار و کاملا خاموش و از وارد آمدن خسارت بیشتر جلوگیری کردند.

این حادثه خوشبختانه هیچگونه تلفات و خسارت جانی نداشت و به کسی آسیب نرسید.



آتش موتور وانت خاموش شد

شعله های آتش ناشی از نقص فنی که شب گذشته موتور وانت بار را در بر گرفته بود با تلاش همه جانبه و سریع آتش نشانان خاموش شد.ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ساعت 21:32 دقیقه با دریافت خبر رخداد این حادثه بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 35 را به محل حادثه در میدان میوه و تره بار مرکزی تهران اعزام کرد و آتش نشانان در کمتر از 2 دقیقه به محل رسیدند.

به گفته محمد ملکی فرمانده آتش نشانان در پی شعله ور شدن موتور وانت بار راننده ان با استفاده از خاموش کننده ای که همراه داشت برای مهار شعله های آتش تلاش می کرد که آتش نشانان بی درنگ با تجهیزات خاموش کننده به یاری راننده خودرو شتافتند و موفق شدند شعله های آتش رابه سرعت مهار و خاموش کنند.

آتش نشانان پس از ایمن سازی خوردو و محل حادثه به ماموریت خود پایان دادند.



نجات راننده از مرگ

رخداد حادثه رانندگی و برخورد شدید 2 دستگاه خودرو با یکدیگرباعث آسیب دیدگی راننده یکی از خودروها و بر جا ماندن خسارت شد.این حادثه شب گذشته در جاده خاوران، کمربندی دوم غنی آباد رخ داد و در جریان برخورد شدید یک دستگاه خودروی سواری با یک دستگاه وانت راننده خودرو سواری آسیب دید و در اتاق خودرو گرفتار شد.

با اعلام رخداد این حادثه به سامانه 125 گروه نجات 15 آتش نشانی بلافاصله ساعت19:23 دقیقه راهی محل حادثه شدند.

علی حیدرزاده فرمانده نجاتگران در باره این حادثه گفت: آتش نشانان نجاتگر بی درنگ با اجرای عملیات ایمن سازی ازرخداد آتش سوزی احتمالی پیشگیری کردند و با استفاده از تجهیزات ایمنی و نجات راننده گرفتار شده را با رعایت اصول ایمنی از خودرو بیرون آوردند و برای مداوا و انتقال به مرکز درمانی در اختیار امدادگران اورژانس قرار دادند

سینما اروپا آتش گرفت

ساختمان قدیمی سینما اروپا که مدتها است تعطیل شده امروز دچار آتش سوزی شد و آتش نشانان با سرعت عمل و تلاش همه جانبه شعله های آتش را به سرعت خاموش و 20 شهروند را که میان آتش و دود گرفتار شده بودند نجات دادند.با اعلام خبر رخداد این آتش سوزی به ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 46 که نزدیکترین ایستگاه به محل حادثه است روز گذشته به سوی محل آتش سوزی حرکت کردند و در 2 دقیقه به محل حادثه در خیابان جمهوری، حد فاصل چهارراه مخبرالدوله تا میدان بهارستان رسیدند و پس از دقایقی آتش نشانان ایستگاه های 1، 2، 3، 18 و گروه نجات 1 آتش نشانی همراه با خودرو نردبان وارد صحنه عملیات شدند.

فتح اله تیموری معاون عملیات سازمان آتش نشانی که در محل آتش سوزی بر چگونگی فعالیت آتش نشانان و روند عملیات نظارت داشت با بیان اینکه ساختمان این سینما قدیمی است و در حال حاضر از آن برای انبار، کارگاه و این گونه موارد استفاده می شود، افزود: کارشناسان آتش نشانی پیش از این با بازدیدهای ایمنی موارد ناایمنی این ساختمان را همراه با توصیه‌ها و تذکرات ایمنی لازم به مالکان آن اعلام کرده بودند.

وی با تصریح این که این آتش سوزی خوشبختانه تلفات و خسارت جانی نداشت، گفت: با سرعت عمل و تلاش همه جانبه آتش نشانان و همکاری دیگر نیروهای ذیربط آتش سوزی به سرعت در نطفه خفه و از سرایت آن به پاساژ مجاور که مرکز خرید است و می توانست منجر به رخداد فاجعه شود جلوگیری شد.

تیموری همچنین به صاحبان تولیدی ها و کارگاه هایی که در این گونه اماکن هستند توصیه کرد برای حفظ جان و مال خود و دیگر شهروندان به ویژه در روزهای پایانی سال که حضور مردم برای خرید در این اماکن افزایش می یابد به توصیه ها و تذکرات ایمنی آتش نشانان توجه و آنها را رعایت کنند.

