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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۵۰

با هدف افزایش توان عملیاتی/

دوره بازآموزی طرح امداد و نجات نوروزی در اردبیل برگزار شد

دوره بازآموزی طرح امداد و نجات نوروزی در اردبیل برگزار شد

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل از برگزاری دوره بازآموزی طرح امداد و نجات نوروزی سال 91 با حضور بیش از 360 امدادگر از سراسر استان در مجتمع توریستی کوثر اردبیل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام غیبی عصر سه شنبه در مراسم پایانی این دوره آموزشی اضافه کرد: دوره بازآموزی طرح امداد و نجات نوروزی با هدف افزایش توان عملیاتی نجاتگران جاده ای، ارتقا سطح ضریب ایمنی جاده ها و کمک به رانندگان و مسافران حادثه دیده در نوروز برگزار شد.

به گفته وی در این دوره آموزشی چهار روزه پرسنل و امدادگران دارای دوره امداد جاده (نجاتگر) با شرکت در کلاسهای عملی و تئوری آگاهیهای لازم در خصوص مدیریت صحنه تصادف را کسب کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان افزود: آموزشی مبانی نجات در تصادفات جاده ای، کار با تجهیزات نیمه سنگین، مبانی ایمنی در برخورد با سوانح حمل و نقل، تثبیت پزشکی مصدومان (خونریزی، تنفس، ثابت سازی و شکستگی) و پیشگیری از حریق از دیگر بخشهای آموزشی این دوره بود.

وی تصریح کرد: نجاتگران پس از موفقیت در آزمون نهایی جهت ارائه کمکهای امدادی به مسافرین نوروزی سال، در پایگاه های بین شهری و گردنه های پرتردد استان مستقر می شوند.

غیبی همچنین از برگزاری دوره تربیت مربی امداد و کمکهای اولیه طی هفته گذشته در اردبیل خبر داد و یاداور شد: این دوره دوره تربیتی به مدت 12 روز به صورت استانی و با حضور 60 امدادگر خواهر و برادر برگزار شد.

وی با بیان اینکه کارآموزان این دوره دارای مدرک تحصیلی رشته های پزشکی و پیراپزشکی بوده و از نیروهای جمعیت هلال احمر شهرستانها انتخاب شده بودند، عنوان کرد: در طول این دوره مربیان ضمن آموزش تئوری و عملی کمکهای اولیه، آموزشهایی از قبیل مدیریت آموزش،‌ فن آوری آموزش و روش تدریس را سپری کردند.
 
این مسئول اردبیل را جزو استانهای حادثه خیر کشور عنوان کرد و متذکر شد: در این راستا تلاش می کنیم با افزایش دوره های آموزشی  نیروهای امدادگر در تمام استان تربیت و سازماندهی کنیم.
کد مطلب 1546533

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