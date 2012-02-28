دوره بازآموزی طرح امداد و نجات نوروزی در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام غیبی عصر سه شنبه در مراسم پایانی این دوره آموزشی اضافه کرد: دوره بازآموزی طرح امداد و نجات نوروزی با هدف افزایش توان عملیاتی نجاتگران جاده ای، ارتقا سطح ضریب ایمنی جاده ها و کمک به رانندگان و مسافران حادثه دیده در نوروز برگزار شد.

به گفته وی در این دوره آموزشی چهار روزه پرسنل و امدادگران دارای دوره امداد جاده (نجاتگر) با شرکت در کلاسهای عملی و تئوری آگاهیهای لازم در خصوص مدیریت صحنه تصادف را کسب کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان افزود: آموزشی مبانی نجات در تصادفات جاده ای، کار با تجهیزات نیمه سنگین، مبانی ایمنی در برخورد با سوانح حمل و نقل، تثبیت پزشکی مصدومان (خونریزی، تنفس، ثابت سازی و شکستگی) و پیشگیری از حریق از دیگر بخشهای آموزشی این دوره بود.



وی تصریح کرد: نجاتگران پس از موفقیت در آزمون نهایی جهت ارائه کمکهای امدادی به مسافرین نوروزی سال، در پایگاه های بین شهری و گردنه های پرتردد استان مستقر می شوند.



غیبی همچنین از برگزاری دوره تربیت مربی امداد و کمکهای اولیه طی هفته گذشته در اردبیل خبر داد و یاداور شد: این دوره دوره تربیتی به مدت 12 روز به صورت استانی و با حضور 60 امدادگر خواهر و برادر برگزار شد.



وی با بیان اینکه کارآموزان این دوره دارای مدرک تحصیلی رشته های پزشکی و پیراپزشکی بوده و از نیروهای جمعیت هلال احمر شهرستانها انتخاب شده بودند، عنوان کرد: در طول این دوره مربیان ضمن آموزش تئوری و عملی کمکهای اولیه، آموزشهایی از قبیل مدیریت آموزش،‌ فن آوری آموزش و روش تدریس را سپری کردند.



این مسئول اردبیل را جزو استانهای حادثه خیر کشور عنوان کرد و متذکر شد: در این راستا تلاش می کنیم با افزایش دوره های آموزشی نیروهای امدادگر در تمام استان تربیت و سازماندهی کنیم.