دنبال ساز و کارهای مناسب برای تقویت روابط ژاپن با ایران هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، کین ایچی کومانو صبح پنجشنبه در نشست با مسئولان دانشگاه خلیج فارس بوشهر اظهار داشت: توسعه روابط بین دو کشور ایران و ژاپن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و ما به دنبال ساز و کارهای مناسب برای تقویت روابط با ایران هستیم.

وی ضمن ابراز خوشحالی از حضور در استان بوشهر و بازدید از نقاط مختلف این استان ادامه داد:‌ با توجه به سابقه تاریخی ارتباط دو کشور ژاپن و ایران و استان بوشهر امیدواریم بتوانیم روابط بین دو کشور را هر چه بیشتر تقویت کرده و توسعه دهیم.

سفیر ژاپن افزود: محققین و دانشجویان می‌توانند نقش بسیار مهمی در گسترش روابط بین کشورها داشته باشند و در این سفر نیز حضور در دانشگاه خلیج فارس را در برنامه‌های خود قرار دادیم.

رئیس دانشگاه خلیج فارس بوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: این دانشگاه آمادگی لازم برای همکاری‌های علمی از جمله تبادل استاد و دانشجو را با دیگر کشورها دارد.

حسن تاجیک ضمن ابراز خوشحالی از حضور این هیئت ژاپنی در دانشگاه خلیج فارس بوشهر اضافه کرد: آمادگی اجرای طرح‌های پژوهشی با دیگر کشورها و مجامع علمی بین‌المللی را داریم و از فعالیت‌های علمی مشترک استقبال می‌کنیم.

سفیر ژاپن در این دیدار از دانشکده علوم پایه دانشگاه خلیج فارس بازدید کرده و از نزدیک در جریان فعالیت‌های علمی و پژوهشی این دانشگاه قرار گرفت و پیشنهاد شد برای گسترش روابط دو طرف، تفاهم نامه‌ای امضا شود.

سفیر ژاپن را در این دیدار رئیس بخش اقتصادی و بازرگانی سفارت ژاپن در ایران همراهی می‌کرد.

شرکت در کارگروه اقتصادی استان بوشهر، دیدار با استاندار بوشهر، بازدید از تاسیسات بندری و کشتی‌سازی صدرا، پارک علم و فناوری خلیج‌فارس و همچنین دانشگاه خلیج‌فارس بوشهر، بازدید از فازهای 6، 7 و 8 پارس‌جنوبی، پتروشیمی برزویه، شهرتاریخی سیراف، از برنامه‌های مهم سفر سفیر ژاپن به استان بوشهر است.