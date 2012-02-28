دانشجویان مسیر را برای انتخاب درست مردم در انتخابات مشخص کنند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه پیام نور مرکز سنندج ظهر سه شنبه در سومین کرسی برگزار شده در این مرکز اظهار داشت: انتخاب نماینده مجلس به عنوان نماینده و حامی مردم باید دارای ویژگی ها و اطلاعات زیادی در مورد حق و حقوق مردم و جایگاه آنها در نظام اسلامی باشد.

شهریار سعیدیان اظهار داشت: فضای تبلیغی حاکم بر جامعه بر اساس روایت های کاندیدها متفاوت است که فضای حاکم بر دانشگاه باید متفاوت تر از جو داخل جامعه باشد چرا که دانشگاه و دانشگاهی در روند تفکر خود نیازمند تجزیه و تحلیل برای انتخاب است و دانشجویان باید مسیر درست انتخاب نماینده اصلح برای سایر اقشار را ترسیم و مشخص کنند.

وی با بیان اینکه شعار کاندیداها مناسب با شعور سیاسی مردم نیست، افزود: حضور مردم برای حمایت از دستاوردهای سی ساله انقلاب در طول سه دهه خدمت لازم است، حتی اگر تعداد کمی از نمایندگان توانایی و درایت لازم را داشته باشند مردم باید با تمام توان در صحنه حاضر شوند.

رئیس دانشگاه پیام نور مرکز سنندج با اشاره به وظیفه پیگیری مشکلات مردم از سوی نمایندگان اعلام کرد: شخصی نگری و جزئی نگری در انتخاب نماینده و انتخاب براساس شناخت کم و نامناسب راه توسعه همه جانبه در استان را مسدود می کند.

سعیدیان آگاهی و باتجربه بودن در مناسبت های سیاسی را از ویژگی اصلی نمایندگان دانست و گفت: انتخاب نمایندگان براساس مقام و دارا بودن شخصیت مالی زیاد نه تنها به نفع استان نیست بلکه موقعیت های پیشرفت و شکوفایی را از استان می گیرد و موجب انزوای اقتصادی بیشتر کردستان می شود.

همچنین یعقوب احمدی از دیگر اساتید این مرکز نیز با توجه به ژورنالیستی بودن شعار کاندیدهای مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: شعار و عدم واقعیت سخنان بعضی از کاندیدها برای پیشبرد اهداف خود نباید ملاک انتخاب مردم و به خصوص دانشجویان باشد و فضای آکادمیک دانشگاه باید خنثی کننده اهداف شعارگونه و غیرواقعی برخی از کاندیدها باشد.

مدیرگروه رشته علوم اجتماعی و استاد مرکز پیام نور سنندج ریشه یابی مشکلات توسط نمایندگان و ایجاد تغییرات اصولی و آرام را نتیجه انتخاب درست مردم دانست و بیان کرد: با توجه به افزایش فرهنگ سیاسی مردم و افزایش انتظار از گستردگی حضور آنها شرکت در انتخابات برای تغییر مسیرهای توسعه در استان لازم و ضروری است.

وی بیان کرد: انتخاب مبتنی بر علم و مهندسی شده در تمامی زوایا مشکلات را کاهش و تحقق دموکراسی و مردم سالاری در جامعه را افزایش می دهد.

احمدی با بیان اینکه وجود نظارت بر درستی کار و در جامعه لازمه حکومتی دموکراتیک است، بیان کرد: بیش از 95 درصد از انقلاب ها بعد از وقوع مورد قبول مردم و استقبال آنها قرار نمی گیرد حتی کشور فرانسه به عنوان دموکراتیک ترین کشور جهان و علاوه بر شدت نظارت حاکم بر آن مردم سیاست های اعمال شده در ان را تائید نمی کنند و این نتیجه ضعف در حاکمیت نیست بلکه از آگاهی و درک درست جامعه است.