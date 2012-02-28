بانوان درحضور گسترده مردم در انتخابات نقش اساسی دارند

به گزارش خبرگزای مهر، استاندارخراسان شمالی در جمع مشاورین بانوان دستگاه های اجرایی استان گفت: بانوان در تشویق جامعه جهت حضور گسترده در انتخابات نقش اساسی دارند.

ابوطالب شفقت در همایش مشاورین بانوان دستگاه های اجرایی استان که ظهرسه شنبه برگزارشد تصریح کرد: دشمنان نظام در 22 بهمن با مشاهده حضور گسترده مردم در صحنه، به این نتیجه رسیدند که تحریم انتخابات جوابگو نیست و امروز تمام تلاش آنها کم کردن حضور مردم است.

وی اظهارداشت: دشمن امروز به دنبال مشارکت پایین مردم در پای صندوق های رای است، اما مردم هوشیار ایران اسلامی، یکبار دیگر دشمن را متعجب خواهند کرد.

نماینده عالی دولت در استان افزود: بانوان در جریان های سیاسی اوایل انقلاب اسلامی نقش اساسی داشتند و در دوران دفاع مقدس حماسه آفرینی کردند و بدون تردید امروز هم با درک شرایط کشور، نقش اساسی خود را درصحنه انتخابات ایفا خواهند کرد.

شفقت در ادامه گفت: خانواده اولین تشکل اجتماعی است که مهمترین نقش را در تربیت افراد دارد و یکی از مولفه های موفقیت جمهوری اسلامی، حفظ پایه خانواده است.

وی ادامه داد: مسئولیت اصلی خانواده به عهده زن است و مادران ایران اسلامی در این 33 سال در کنار ایفای نقش تربیتی خود، در تمامی صحنه های انقلاب نقش فراموش نشدنی ایفا کرده اند.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به موضوع حجاب و عفاف تاکید کرد: بانوانی که در دستگاه های اجرایی مشغول خدمت هستند برای بحث عفاف و حجاب و امر به معروف و نهی از منکر در سال 91 برنامه داشته باشند تا شاهد رشد و تعالی این فریضه در سطح جامعه باشیم.

شفقت با اشاره به وظایف قانون گذاری نمایندگان افزود: وظیفه اصلی نماینده تدوین قوانین لازم برای اداره کشور است و کاندیداها نباید وعده های دروغیین به مردم بدهند.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری نیز در این جلسه گفت: زنان استان با حضور آگاهانه خود در پای صندوق های رای بار دیگر نظام اسلامی را در مقابل توطئه های دشمنان بیمه خواهند کرد.

زهره وضیع افزود: بانوان در کنار ایفای نقش اصلی خود که تربیت خانواده است در تمام صحنه های سیاسی و حساس حضور گسترده داشته اند.

تبلیغات نامزد های انتخاباتی استان در کمال آرامش در حال برگزاری است

رییس هیات بازرسی ستاد نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تبلیغات نامزدهای انتخاباتی در این استان با آرامش ، رعایت اخلاق و رفتار انتخاباتی و قانونی در حال انجام است.

علیرضا صحراگرد اظهار داشت: تاکنون از سوی نامزد های انتخاباتی در این استان تخلف محسوسی صورت نگرفته است.



صحراگرد ضمن تقدیر و تشکر از نامزد ها و هواداران و همچنین مردم این استان افزود: در تبلیغات نامزد های انتخاباتی این دوره مجلس، اخلاق انتخاباتی به خوبی رعایت می شود و این نشان دهنده بلوغ سیاسی و اجتماعی مردم است.



وی گفت: در مقایسه با انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین سایر انتخابات در دوره های گذشته در این دوره قانونمندی و اخلاق بیشتر رعایت شده است.



معاون منابع انسانی استاندار خراسان شمالی افزود: نحوه برخورد نامزدها در خصوص معرفی خود، نیز در چارچوب قانون بود و نامزدها از تخریب یکدیگر پرهیز کرده اند، که این امر نشان دهنده یک تبلیغات سالم است.



صحراگرد افزود: آنچه این ایام در تبلیغات انتخابات شاهد آن هستیم نشان از رشد سیاسی مردم داشته که قابل تقدیر است.

دعوت یک روحانی اهل سنت خراسان شمالی به شرکت گسترده مردم انتخابات





روحانی اهل سنت خراسان شمالی گفت: نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شرایط حساسی انجام می شود که مردم باید به این امر مهم توجه داشته باشند و با شرکت گسترده خود در پای صندوق های رای، امید دشمنان را به یاس مبدل سازند.



آخوند نیاز گلدی فروزش با بیان اینکه انتخابات یک تکلیف شرعی و ملی است، اظهار د اشت: دوستان انقلاب سعی می کنند جایگاه کشور را تمامی عرصه های علمی، اقتصادی و فرهنگی ارتقاأ دهند، اما دشمنان خارجی و داخلی نیز تلاش می کنند تا حرکت رو به رشد ایران اسلامی متوقف شود.



وی تصریح کرد: انتخابات یک مسابقه است و اکنون باید در این مسابقه شرکت کنیم و مملکت خود را به پیش ببریم.



این روحانی اهل سنت، با اشاره به تحریم ها و توطئه های دشمنان نظام و انقلاب گفت: دشمنان به دنبال کم رنگ کردن مشارکت مردم هستند و به همین دلیل در رسانه های خود در این خصوص تبلیغات گسترده ای به راه انداخته اند، اما مردم با حضور گسترده خود در روز 12 اسفند، نقشه های شوم آنان را خنثی خواهند کرد.



وی از مردم شیعه و سنی خواست در این دوره از انتخابات مشارکت فعال داشته باشند تا این حضور عزت و سرافرازی نظام اسلامی را به ملت ایران و ملت های مسلمان جهان هدیه کند.



فروزش اظهار داشت: همه ما با رای دادن درانتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، درسرنوشت کشور خود مشارکت خواهیم کرد تا دشمنان انقلاب و نظام بدانند که ملت ایران نسبت به سرنوشت کشوربی تفاوت نیست.