16 درصد واحدهای صنفی همدان صندوق مکانیزه فروش دارند/ برپایی 635 غرفه در نمایشگاه بهاره

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شمس ظهر سه شنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران اظهار داشت: در سال جاری 857 پروانه کسب یک ساله توسط مجامع امور صنفی و اتحادیه‌های وابسته صادر شده است.

شمس از صدور 550 فقره پروانه کسب 10 ساله در سال جاری خبر داد و گفت: نظارت بر نحوه عملکرد اصناف از برنامه های این مجموعه است.

نمایشگاه بهاره دهم اسفند در همدان آغاز به کار می کند

رئیس مجمع امور صنفی همدان با اشاره به برگزاری نمایشگاه بهاره از فردا در همدان گفت: ثبت‌نام واگذاری غرفه‌ها به پایان رسیده وافرادی که از سوی اتحادیه‌ها معرفی شده‌ و علاوه بر پروانه کسب معتبر، به صندوق مکانیزه فروش نیز مجهزند، در اولویت بودند.

وی با تاکید بر اینکه در نمایشگاه بهاره همدان کالاهای بدون کیفیت جایی ندارد، گفت: نمایشگاه بهاره همدان در سال گذشته عنوان نمایشگاه برتر کشور را به دست آورد.

635 غرفه در نمایشگاه های بهاره استان همدان دایر می شود

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان نیز در این نشست شمار غرفه های در نظر گرفته شده برای نمایشگاه های بهاره استان همدان را 635 غرفه اعلام کرد.

مصطفی اسدی افزود: از این تعداد غرفه 50 درصد در مرکز استان و مابقی در هشت شهرستان دیگر استان همدان دایر می شود.

وی از مشارکت 220 واحد صنفی در طرح فروش فوق العاده اصناف در استان همدان خبر داد و گفت: فروشگاه های زنجیره ای استان همدان نیز در این طرح شرکت دارند.