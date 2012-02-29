محمدرضا حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب در خصوص دلایل عدم حضورش در گردهمایی بزرگ خانواده فوتسال و فوتبال ساحلی اظهار داشت: من مصدوم بودم و از قبل هماهنگ کرده بودم که صبح سه شنبه پس از رفتن به دانشگاه برای فیزیوتراپی به کلینیک بروم.

وی در ادامه افزود: از آنجایی که خیلی دیر از برگزاری این مراسم باخبر شده و به گردهمایی فوتسالی‌ها دعوت شدم، نتوانستم برنامه‌های خود را تغییر دهم و به ناچار در این مراسم شرکت نکردم.

سرمربی و کاپیتان تیم فوتسال پرسپولیس شرایط این تیم را مطلوب خواند و گفت: دو بازی تا پایان فصل مانده است که امیدوارم این دیدارها را با موفقیت پشت سر گذاشته و در صورت مهیا بودن شرایط تیم را برای فصل بعد آماده کنیم.

حیدریان در پاسخ به این پرسش که "شرایط خاصی برای ماندن در پرسپولیس ندارید؟"، اظهار داشت: اگر بمانم باید چند بازیکن جدید جذب کنیم تا فصل آینده بتوانیم نتایجی در شان پرسپولیس کسب کرده و در کورس قهرمانی باشیم. در شرایطی که تیم‌های اصفهانی بازیکنان خوب را درو کرده‌اند ما باید به گونه‌ای خود را تقویت کنیم که توانایی رقابت با آنها را داشته باشیم.

وی در خاتمه تصریح کرد: اگر یک سرمربی خوب برای تیم پرسپولیس بیاورند، ترجیح می‌دهم فصل آینده نیز برای این تیم بازی کنم، چرا که این توانایی را در خود می‌بینم که فعلا بازی کنم.