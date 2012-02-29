صیانت از آرای مردم از اولویت های مسئولان در انتخابات است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار شهرستان بهارستان در نشست خبری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: وظیفه اصلی ستاد انتخابات و فرمانداری بستر سازی برای رقابت و فعالیت های سالم نامزد های انتخابات مجلس نهم است و در واقع مجری و گردانندگان انتخابات خود مردم هستند.



وی گفت با جدیت و امانت داری از آرای مردم صیانت خواهیم نمود و با متخلفین شدیدا برخورد خواهیم کرد.



برگزاری همایش آموزشی، توجیهی نمایندگان فرماندار اسلامشهر



فرماندار اسلامشهر امروز سه شنبه در همایش آموزشی، توجیهی ستاد انتخابات این شهرستان با اشاره به قانون اساسی اظهار داشت: وزارت کشور بر اساس ماده 25 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مامور اجرای قانون مذکور بوده و نمایندگان و کاربران به عنوان امین مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی در راستای تامین سلامت جریان انتخابات وظایف قانونی و شرعی خود را انجام می دهند.



غلامحسین آرام، بسترسازی های مناسب به منظور مشارکت گسترده مردم در این انتخابات را از دیگر وظایف نمایندگان فرماندار عنوان کرد و گفت: آموزشهای لازم به نمایندگان و اعضای شعبات اخذ رای که مجریان انتخابات هستند ارائه شده تا این انتخابات همانند دوره های گذشته باشکوه و دقت برگزار شود.



ارسال پیامک انتخاباتی برای 60 هزار شهروند رباط کریم

مسئول کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات شهرستان رباط کریم، از ارسال پیامکهای انتخاباتی برای 60هزار نفر از شهروندان این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: بر اساس مصوبه سومین نشست شورای هماهنگی روابط عمومی های شهرستان رباط کریم، 11 اداره و دستگاه اجرایی شهرستان با هماهنگی روابط عمومی فرمانداری و کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات رباط کریم، در 10 روز منتهی به 12 اسفند برای بیش از 60 هزار نفر از ساکنان شهرستان رباط کریم پیامکهای انتخاباتی ارسال می کنند.



تقی سالک افزود: بر این اساس ادارات شهرستان از دوم تا یازدهم اسفند بر اساس برنامه زمانبندی مشخص شده، یک پیام انتخاباتی که برگرفته از فرمایشات امام راحل و رهبر معظم انقلاب است را برای گروه های هدف خود ارسال می کنند.



معارفه معاون سیاسی انتظامی فرمانداری ملارد

طی مراسمی با حضور نماینده استانداری تهران، فرماندار و معاونین فرمانداری شهرستان ملارد، احسان بهرامی نژاد بعنوان معاون سیاسی و انتظامی این فرمانداری معرفی شد.

فرماندار ملارد در این جلسه ضمن تشکر از توجه استاندار تهران در تکمیل معاونت های این فرمانداری، شرایط اجتماعی سیاسی و انتظامی شهرستان را رضایت بخش دانست و اظهار امیدواری کرد: با تعامل و همکاری شاهد رشد و شکوفائی بیش از گذشته شهرستان باشیم.

شهر شهریار به استقبال بهار می رود



در آستانه سال نو، اولین جلسه ستاد استقبال از بهار در شهرداری شهریار به ریاست اسدی معاونت خدمات شهری و امور مناطق به همراه سایر اعضا برگزار شد که وی در این جلسه به منظور ساماندهی و اجرای برنامه های شهرداری در طرح استقبال از بهار نکاتی را ارائه کرد.

زمان اجرای طرح استقبال از بهار از 13 اسفند 90 لغایت 29 اسفند سال جاری است که به همراه یک دستگاه لودر، گریدر، بابکت، بیل میکانیکی و دو دستگاه کامیونت، تانکر آب جدول شور طبق جدول زمانبندی در اختیار مناطق و نواحی قرار می گیرد.

واحد روابط عمومی نسبت به ایجاد سفره هفت سین در میدان امام خمینی(ره) شهریار اقدام نماید در ضمن مدیران مناطق اندیشه، امیریه، کهنز با هماهنگی مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز جهت تهیه و نصب سفره هفت سین اقدامات لازم را انجام کنند.