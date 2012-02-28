صدور 16 گواهینامه عدم انطباق وارداتی در سال 90 در البرز

علی سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: این اقدام با هدف کنترل کیفی کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از ورود کالاهای فاقد کیفیت انجام گرفته است.

وی تصریح کرد: نظارت ناکافی بر امر واردات به زیان ده شدن کارخانه های تولیدی در کشور و ورشکستی کارخانه های داخلی می انجامد.



سعادتی افزود: نظارت بر واردات کالا از گمرک مستقر در استان البر به منظور فراهم کردن امکان رقابت با کالاهای مشابه و حفظ بازار، توسط اداره بازرسی و نظارت بر امور صادرات و واردات این اداره کل انجام می گیرد.



وی با اشاره به قانون ارتقاء کیفی تاکید کرد: کلیه واحدهای تولیدی نسبت به اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد برای محصولات خود اقدام کنند تا ضمن انجام الزام قانونی در زمان صدور از تسهیلات مربوط بهره مند شوند.



مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان البرز تصریح کرد: کلیه کالاهای وارداتی از طریق گمرک کنترل می شوند تا از ورود کالاهای بی کیفیت جلوگیری شود.