آغاز فعالیت فوتبال نابینایان در قم

علیرضا کهندانی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: پیش از این ورزشکاران فعال در هیئت ورزشهای نابینایان و کم بینایان استان قم در 6 رشته ورزشی فعالیت میکردند که خوشبختانه با حمایتهای مسئولان اداره کل ورزش و جوانان، فدراسیون ورزشهای نابینایان و کم بینایان و تلاشهای هیئت رشته فوتبال نیز به این جمع اضافه شد.
وی ادامه داد: رشتههایی نظیر پاورلیفتنیگ، جودو، گلبال، شطرنج، دو و میدانی، شنا از جمله رشتههایی بودند که ورزشکاران با استعداد هیئت ورزشهای نابینایان و کم بینایان استان قم از آغاز به کار فعالیت هیئت از دهه 60 تا کنون در آن فعالیت کرده و افتخارات زیادی را کسب کردهاند.
دبیر هیئت ورزشهای نابینایان و کم بینایان استان قم بیان داشت: با توجه به موفقیتهایی که تیمهای اعزامی کشورمان در مسابقات فوتبال قهرمانی آسیا، قهرمانی جهان و گزینشی انتخابی پارالمپیک 2012 لندن کسب کرده است، علاقمندان به این رشته در قم نیز افزایش یافتهاند.
وی اضافه کرد: رقابت های فوتبال قهرمانی نابینایان کشور با شرکت تیمهایی از استانهای مختلف از روز شنبه سیزدهم اسفندماه به مدت 6 روز برگزار میشود و هیئت ورزشهای نابینایان و کم بینایان استان کرمان به عنوان میزبان معرفی شده است.
فعالیت در فوتبال نابینایان برای نخستین بار
کهندانی با اشاره به قوانین این رشته ورزشی برای ورزشکاران نابینا، بیان کرد: در فوتبال نابینایان پنج نفر در زمین مسابقه قرار میگیرند که از این جمع چهار نفر نابینا هستند و بدون امکان دیدن در زمین مسابقه حاضر میشوند ولی دروازهبان تیم میتواند نابینا باشد و امکان دیدن بازی را دارد.
وی با اشاره به کادر فنی و بازیکنان تیم فوتبال نابینایان قم در مسابقات فوتبال قهرمانی نابینایان کشور بیان داشت: در خصوص کادر فنی هم اکنون مشغول صبحت با یکی از مربیان جوان و با دانش استان هستیم که تا نهای شدن همکاری فاصله زیادی وجود ندارد.
دبیر هیئت ورزشهای نابینایان و کم بینایان استان قم اضافه کرد: همچنین در ترکیب تیم فوتبال نابینایان قم نیز از نفرات بومی بهره خواهیم برد چرا که فوتبال در هیئت ما فعالیت تازه خود را آغاز کرده است و امیدواریم بتوانیم با بهرهگیری از توانمندی استعدادهای خوب و غنی استان تیمی قوی را آماده پیکارهای قهرمانی نابینایان کشور کنیم.
حضور قوی با حداکثر توان در مسابقات لیگ و قهرمانی کشور
کهندانی در ادامه از حضور ورزشکاران نابینا و کمبینای قمی در قالب تیمهای رشتههای مختلف در مسابقات ورزشی قهرمانی نابینایان و کمبینایان کشور خبر داد و عنوان کرد: در هر رویدادی که در سطح کشور برگزار میشود، در تلاش هستیم با حداکثر توان در مسابقات شرکت کنیم.
وی با تاکید بر اینکه هدف هیئت ورزشهای نابینایان و کمبینایان استان قم این است که رشتههای فعال در بین ورزشکاران نابینا و کمبینای قم بیشتر شود، ادامه داد: در حال حاضر در رشتههای مختلف حضور موفقی در مسابقات لیگ و قهرمانی کشور دارند.
دبیر هیئت ورزشهای نابینایان و کمبینایان استان قم بیان کرد: برای این منظور از نابینایان و کمبینایان عزیز استان قم دعوت میکنیم تا برای فعالیت در برنامههای ورزشی این هیئت به دفتر هیئت ورزشهای نابینایان و کمبینایان استان واقع در مجموعه ورزشی شهید حیدریان مراجعه کنند.
قم - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت ورزشهای نابینایان و کم بینایان استان قم از راه اندازی فعالیت ورزشکاران این هیئت در رشته فوتبال خبر داد.
علیرضا کهندانی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: پیش از این ورزشکاران فعال در هیئت ورزشهای نابینایان و کم بینایان استان قم در 6 رشته ورزشی فعالیت میکردند که خوشبختانه با حمایتهای مسئولان اداره کل ورزش و جوانان، فدراسیون ورزشهای نابینایان و کم بینایان و تلاشهای هیئت رشته فوتبال نیز به این جمع اضافه شد.
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