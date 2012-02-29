به گزارش خبرنگار مهر، این روزها حال و هوای شهر در تکاپوی طرفداران کاندیداهای انتخابات شور و نشاط ویژه‌ای دارد. به هر طرف که نگاه می‌کنی چهره شهر به تصاویر و تبلیغات کاندیدا آراسته شده است.



در روزهای نخست شروع تبلیغات کاندیداها، تب و تاب انتخابات حتی در ستادهای انتخاباتی جایی نداشت، اما اکنون در هر نقطه شهر صحبت از آزمونی بزرگ است.



شور و نشاط انتخابات فراتر از فضای شهری در خانه‌های شهروندان وجهه دیگری دارد. مهمترین موضوع اهالی خانواده به انتخاب کاندیدا اختصاص دارد و خریدهای شب عید به نوعی در حاشیه قرار گرفته است.



شهروندان خود را برای انتخاب افرادی آماده می‌کنند که قرار است در مرکزی فعالیت کنند که در راس همه امور است.



رقابت تنگاتنگ بین کاندیداها



حمید قربانی که دانشجوی رشته حقوق است فضای این دوره از انتخابات را حساس‌تر از دوره‌های قبل ارزیابی کرد و گفت: در دوره‌های قبل تعداد کاندیداهای شاخص به گونه‌ای بود که پیش بینی بسیاری از شهروندان در مورد انتخاب کاندیداها محقق می‌شد، اما در این دوره رقابت سختی بین کاندیداها وجود خواهد داشت.



وی به حمایت جامعه مدرسین از دو کاندیدای انتخابات اشاره کرد و افزود: جامعه مدرسین در دوره‌های قبل از سه کاندیدا اعلام حمایت می‌کرد اما امسال در اقدامی عجیب فقط دو کاندیدا را مورد حمایت قرار داد و انتخاب نفر سوم را به عهده مردم گذاشت.



به گفته قربانی این اقدام در رقابت تنگاتنگ کاندیداها برای تصاحب کرسی‌های مجلس تاثیر زیادی دارد.



یکی دیگر از شهروندان که به لحاظ اقتضائات سنی برای دومین بار در انتخابات شرکت خواهد کرد، گفت: رقابت بین کاندیداها و تنوع سلائق به فضای انتخابات طراوت می‌بخشد و باعث می‌شود افراد با دیدگاه‌های مختلف در پای صندوق‌های رای حاضر شوند.



مهدی آقازیارتی افزود: با توجه به اینکه میزان مشارکت مردم در این انتخابات و نتیجه آن از حساسیت فراملی برخوردار است، هر کسی که در توانش هست باید به شعله‌های تنور انتخابات بدمد تا فضای گرم و بانشاطی در جامعه ایجاد شود.



وی گفت: برای اولین بار که در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شرکت کردم احساس سبکی به من دست داد و اکنون هم احساس می‌کنم با شرکت در انتخابات ضمن اینکه در تعیین سرنوشت مملکت نقش خواهم داشت، به وظیفه شرعی خود انجام می‌دهم.



51 هزار و 596 رای اولی



امسال 51 هزار و 596 رای اولی در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی این استان می‌توانند با دادن رای به کاندیداهای مورد نظر خود در این انتخابات شرکت کنند.



از تعداد رای اولی‌‌ها 25 هزار و 194 نفر دختر و مابقی پسر هستند که این افراد برای نخستین بار می‌توانند در صحنه سیاسی انتخابات با دادن رای حضور یابند.



به گفته ولی الله عسکری مدیرکل ثبت احوال استان، حضور جوانانی که امسال برای نخستین بار در انتخابات شرکت می‌کنند، موجب افزایش شور و نشاط در خانواده و جامعه می‌شود.



جانمایی 101 نقطه برای تبلیغات



از آنجایی که در انتخابات‌های گذشته طرفداران کاندیداها با نصب پوستر و بنر در مکان‌های مختلف از جمله بر روی دیوارها، نمای بصری شهر را مخدوش و نازیبا می‌کردند در این دوره از انتخابات قوانینی تصویب شد تا وضعیت تبلیغات شهری به صورت متوازن باشد.



در این راستا شهرداری قم برای تسهیل در امور تبلیغات کاندیداها اقدام به ایجاد ایستگاه‌هایی برای تبلیغات کرده است.



مدیرکل روابط عمومی شهرداری قم با اشاره به جانمایی 101 نقطه برای تبلیغات انتخاباتی در سطح شهر اظهار کرد: ایستگاه‌هایی که برای تبلیغات کاندیدا در نظر گرفته شده است در معابر و خیابان‌های شهر قرار دارد و طرفداران کاندیداها فقط در این مکان‌ها می‌توانند به توزیع محصولات تبلیغاتی کاندیدای مورد نظر خود بپردازند.



علی حاجی رضا ادامه داد: 101 نقطه از شهر قم برای تبلیغات نامزدهای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی آماده شده که در صورت تایید فرمانداری، این ایستگاه‌ها به 120 نقطه افزایش پیدا می‌کند.



ممنوعیت نصب پوستر بر روی دیوار



وی با بیان اینکه نصب پوستر و آگهی بر روی دیوارهای سطح شهر با ممنوعیت قانونی همراه است، تصریح کرد: در صورت نصب هر گونه آگهی و پوستر بر روی دیوارهای سطح شهر از سوی فرد یا حامیان نامزدها، با نامزدهای مورد نظر برخورد قانونی خواهد شد.



به گفته حاجی رضا زیباسازی شهری و اقدامات شهرداری در این زمینه یکی از مهمترین دلایل تصویب ممنوعیت نصب پوستر کاندیداها بر روی دیوارها است.



وی با اشاره به اینکه ایجاد ایستگاه‌های تبلیغاتی یکی از نوآوری‌های شهرداری برای انتخابات امسال است افزود: شهرداری زمینه فعالیت و تبلیغات کاندیداها را به صورت رایگان فراهم کرده است.



مدیرکل روابط عمومی شهرداری قم گفت: شهرداری به نصب هزار بنر با سخنان امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب و با موضوع انتخابات و تشویق مردم برای حضور در این حماسه ملی پرداخته است.



به گفته حاجی رضا با استانداری توافق شده که هر دستگاه و سازمان بتواند به صورت رایگان به نصب بنر با موضوع تشویق مردم برای حضور در انتخابات اقدام کند.



رقابت 45 کاندیدا



استان قم با یک میلیون و 143 هزار نفر جمعیت دارای سه کرسی در مجلس شورای اسلامی است.



در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی 66 نفر برای تصاحب سه کرسی مجلس از حوزه انتخابیه قم ثبت نام کردند که پس از عدم احراز صلاحیت، رد صلاحیت و استعفای تعدادی از آنها در نهایت 45 کاندیدا وارد عرصه رقابت شدند که از این تعداد 3 نفر زن و 42 نفر مرد هستند و 6 نفر از این افراد روحانی هستند.



عبدالسعید حقیقی مقدم فرماندار قم با بیان اینکه 501 شعبه اخذ رأی در سراسر استان و بخش‌های تابعه مسئولیت جمع آوری آراء را بر عهده دارند، اظهار کرد: حدود 9 هزار نفر در شعب اخذ رای امور مختلف انتخابات را انجام می‌دهند.



وی تصریح کرد: از این تعداد بین 5 تا 7 نفر عضو شعبه، یک نفر اپراتور، 3 تا 4 نفر ناظر شورای نگهبان، یک نفر بازرس وزارت کشور و نیروهای انتظامی و یک نفر نیز نماینده فرماندار هستند که در هر شعبه مستقر می‌شوند.



وی در مورد تعداد شعب اخذ رأی اضافه کرد: شعب اخذ رأی در استان و بخش مرکزی 432 شعبه، در بخش کهک 23 شعبه، در بخش‌های خلجستان و سلفچگان هر کدام 16 شعبه و در بخش جعفرآباد 14 شعبه است.



اسامی کاندیداها

رضا آشتیانی عراقی، حسن ابراهیمی یزدی، رضا احسن، یوسف احمدآبادی، سید یارعلی ادیانی، امیر مجتبی ادیب بهروز، علی اردشیر لاریجانی، نرگس اسکندری، مهدی اسماعیل‌پور، حسن اصغری، احمد امیرآبادی فراهانی، میثم باقری حاجی آبادی، زهرا بختیاری، علی بنایی، محمد صادق جعفری، آیت‌الله جهانی، محمدجواد حسین زاده، مصطفی حمیدی، عباس خاک آجی بورایه، احسان در بهشتی، مجتبی ذوالنوری، رجب رنجبر خاچک، سید محمدجواد سبحانی، داوود سعادت کیش، حسین سلیمانی مطلق، محمدجواد سیفی، نصرالله شاه‌نوش فروشانی، محسن عابدینی پور، حسین عبدالحسینی، فاطمه عزلتی مقدم لاهیجی، مهدی علم خواه، علیرضا علی محمدی، اصغر قره‌داغی، جواد کرباسی، محمد مبادی، احمد محسنی، محمد محمدلو، جواد مقام دوست، محمدرضا ملکی کهکی، رضا میرزایی، محمدرضا نامی، احمد نوروزی، معصوم هاشم زاده تیمورآبادی، محمد وکیلی و سید مهدی پارچینی پارچین از جمله کاندیداهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان قم هستند که صلاحیت آنها به تائید رسیده و مردم قم در روز 12 اسفندماه به آنها رای خواهند داد.

