دریاچه های ارژن و طشک بهبود یافتند/ دیگر تالابهای فارس همچنان بحرانی

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به بارشهای اخیر استان فارس که در برخی از مناطق با بارش باران و در برخی دیگر با بارش برف همراه بود انتظار می رفت که تاحدودی تالابهای استان را سیراب کند اما اینگونه نبود و وضعیت برخی از تالابهای فارس همچنان بحرانی است.

طی چند سال اخیر تالابهای این استان همواره با مشکلات عدیده ای ازجمله آتش سوزی، شخم زدن و... روبه رو بوده اند و با وجود اقداماتی که مسئولان امر برای احیای تالابها انجام داده اند اما به طور کامل تاکنون هیچکدام احیا نشده و وضعیت در برخی از تالابهای مهم استان که بین المللی هستند همچنان نگران کننده است.

در این رابطه کارشناسان مربوطه اعتقاد دارند که با این میزان بارندگی تالابهای استان فارس احیا نخواهد شد و ضروری است که پیرامون مدیریت استفاده از منابع آبهای زیرزمینی، برداشتها و... تدابیری اتخاذ شود.

تالاب ارژن

هماهنگ کننده استانی طرح حفاظت از تالابهای ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با وجود اینکه طی هفته های گذشته به ویژه ماه بهمن و اسفند شاهد بارشهای خوبی در استان فارس بودیم اما کماکان برخی از دریاچه های فارس به طور کامل خشک هستند.

علمدار علمداری افزود: در حال حاضر با توجه به این بارشها وضعیت دریاچه ارژن و طشک نسبت به دیگر دریاچه های استان مطلوب تر است و آب این دریاچه ها تا میزان قابل توجهی بالا آمده است.

وی در رابطه با دریاچه مهارلو نیز بیان کرد: وسعت این دریاچه در زمان پرآبی حدود 25 هزار هکتار است و با این مقدار بارندگی دریاچه پر نمی شود اما در حال حاضر حدود 30درصد ازدریاچه مهارلو پرآب شده به گونه ای که حدود هفت تا هشت هزار هکتار از این دریاچه آب دارد.

هماهنگ کننده استانی طرح حفاظت از تالابهای ایران در ادامه وضعیت سه تالاب کافتر، پریشان و بختگان را همچنان بحرانی توصیف کرد و گفت: این دریاچه ها کماکان خشک هستند و بارش باران فقط باعث بالا آمدن سطح سفره آبهای زیرزمینی شده است.

وی افزود: دریاچه ها به ویژه این سه دریاچه فقط با جاری شدن سیلاب پرآب می شوند که امیداریم در این مدت شاهد بارش باران مطلوبی در استان باشیم تا یک گام به احیای تالابها نزدیک شویم.

علمداری با بیان اینکه تالابهای استان با این آبها پرآب نمی شوند، بیان کرد: حشکی دریاچه های استان در سالیان طولانی و به دلیل عدم مدیریت آب و استفاده نادرست از آب خشک شده و با این میزان ورودی آب احیا نمی شود.

وی با تاکید براینکه برای احیای تالابهای استان باید اعتبار در نظر گرفته شود، اظهار داشت: علاوه براین باید راهکارها و روشهای احیای تالابهای استان فارس بررسی و مسئولان با بهره گیری از این راهکار برای احیای تالاب گام بردارند.

هماهنگ کننده استانی طرح حفاظت از تالابهای ایران تاکید کرد: در گذشته نیز تالابهای استنان فارس خشک شده اند اما پس از مدتی بار دیگر احیا شدند اما در حال حاضر وضعیت متفاوت است زیرا آن زمانها میزان استفاده از آبهای زیرزمینی به اندازه چند سال گذشته نبوده است.

وی با اشاره به اینکه رمق سفره آبهای زیرزمینی کشیده شده، گفت: اگر مسئولان امر برای احیای تالاب اقدام نکنند در آینده با مشکلات عدیده ای روبه رو خواهیم شد.

بارندگیهای اخیر تاثیر چندانی برای احیای پریشان نداشت

رئیس اداره محیط زسیت شهرستان کازرون نیز در رابطه با آخرین وضعیت دریاچه پریشان گفت: بارندگیهای اخیر استان فارس تاثیر چندانی در احیای تالاب پریشان نداشته زیرا این میزان ورودی آب فقط سطح آبهای زیرمینی را سیراب می کند.

جمال خداپرست افزود: در حال حاضر از سمت شرق تالاب میزان کمی آب وارد پریشان می شود که امیدواریم در آینده سطح تالاب را پرآب کند.

وی تاکید کرد: در صورت ادامه این روند و بارشهای مناسب باران ظرف یک ماه آینده می توان اعلام کرد که این دریاچه با این میزان ورودی آب احیا می شود.