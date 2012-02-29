پارکهای شیراز برای نوروز بهسازی می شوند

شهرزاد رونق زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با اقدامات انجام شده توسط این سازمان برای آماده کردن پارکهای سطح شیراز افزود: سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری به نوعی میزبان میهمانان نوروزی است از این رو با توجه به اینکه یکی از مقصدهای مسافران پارکهاست اقدامات مناسبی برای آماده سازی این اماکن در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: در طول سال اقدامات زیادی برای زیباسازی و بهسازی پارکهای سطح شهر شیراز انجام می شود اما در ماه های پایانی سال این اقدامات با سرعت و دقت بیشتری دنبال می شود.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شیراز با اعلام اینکه 180 پارک در سطح شهر وجود دارد، بیان کرد: در این راستا کاشت درخت، درختچه و گل در پارکها، میادین و معابر اصلی شهر در دستور کار قرار گرفت و در این راستا اقدامات زیادی انجام شده است.

وی گفت: علاوه براین در بعد بهسازی نیز اقداماتی برای مبلمان، نصب صندلی، سطل زباله، وسایل بازی و ایجاد سرویسهای بهداشتی انجام شده است.

رونق زاده با اشاره به اینکه پارکهایی برای اسکان مسافران نوروزی در سطح شهر در نظر گرفته شده، افزود: در این پارک فضای مناسبی برای اسکان مسافران نوروزی در نظر گرفته شده که از آن جمله می توان به اسکان مسافران در پارک جنت و ولیعصر اشاره کرد.