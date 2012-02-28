ایران میزبان مسابقات فوتسال و فوتبال مدارس آسیا در سال 91 شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز اطلاعرسانی و روابطعمومی وزارت آموزش و پرورش، کیومرث هاشمی با اشاره به برگزاری مسابقات آموزش و پرورش در قالب قهرمانی کشور گفت: اگرچه مسابقاتی که به شکل لیگ برگزار میشود دشوارتر از رقابتهای کشوری است اما برآیند آنها بیشتر از مسابقات قهرمانی است. برگزاری لیگ فوتسال دانشآموزی، پنج ماه طول کشید درصورتی که مسابقات قهرمانی کشور در طول یک هفته انجام شد.
هاشمی همچنین برگزاری لیگ در 2 رشته ورزشی والیبال و فوتسال را اولین تجربه کشور خواند و خاطرنشان کرد: فوتسال دانشآموزی کشور به ریاست حسین شمس که افتخاری برای آموزش و پرورش است در سه سطح برنامهریزی و در قالب لیگ برتر، لیگ دسته اول و لیگ دسته دوم طبقهبندی شد و در نهایت با قهرمانی استان لرستان به پایان رسید که به مسابقات فوتسال مدارس جهان در کشور ترکیه اعزام خواهد شد.
معاون تربیتبدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در ادامه از ارتقای سطح کمی و کیفی مسابقات در سال آینده خبر داد و با اشاره به اعلام آمادگی بسیاری از استانها در برگزاری مسابقات لیگ تصریح کرد: گزارش برنامه افتتاحیه و برگزاری لیگ فوتسال دانشآموزی که در آبان ماه سال جاری با حضور نمایندگان AFC افتتاح شد به کنفدراسیون فوتسال آسیا ارائه شد تا رشته ورزشی فوتسال و فوتبال در کشور تقویت شود.
هاشمی در پایان گفت: از ظرفیت میزبانی کشور در مسابقات فوتسال و فوتبال قهرمانی دانشآموزان آسیا در سال آینده استفاده و در راستای رفع ایراداتی که در سنوات قبل وجود داشته است، تلاش خواهیم کرد.
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