20 هزار حامی در گیلان از ایتام حمایت می کنند

محمد علی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه حامیان خیر امسال بیش از 28 میلیارد ریال به ایتام اهدا کرده اند، افزود: این میزان کمک مالی 37 درصد بیشتر از سال قبل بوده است.

وی همچنین از جذب بیش از شش هزار حامی در خارج از استان خبرداد و اظهارداشت: از مجموع حامیان ایتام 14 هزار حامی گیلانی، بیش از پنج هزار حامی تهرانی، 509 حامی از سایر استانهای کشور و 11 حامی نیز خارج از کشور حمایت از ایتام را پذیرفته اند.

معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد گیلان از برپا شدن ایستگاههای جذب حامی ایتام در 14 مسجد شهرستان رشت اشاره کرد و گفت: هدف از برپایی ایستگاههای جذب حامی در روزهای پایانی سال حمایت از فرزندان ایتام و بهره گیری از مشارکت خیرین و نیکوکاران در تامین مایحتاج مورد نیاز ایتام و همدلی با نیازمندان برای استقبال از عید نوروز است.

وی افزود: از هفتم اسفند ماه امسال نخستین ایستگاه جذب حامی در مسجد سلیمانداراب رشت به مدت دو روز برپا شد و پس از آن تا پایان اسفند دیگر ایستگاهها نیز به ترتیب در مساجد امام جعفر صادق (ع)، الغدیر، امام حسن مجتبی (ع)، امیرالمومنین (ع)، مسجد صفی، خواهر امام، سوخته تکیه، خاتم الانبیا، باقر آباد، مسجد گلسار امام رضا (ع )، مسجد جامع پیربازار، مسجد الهادی (ع ) و مسجد ولیعصر (عج ) بر پا می شود.

رمضانی با بیان اینکه این طرح با مشارکت هیئت امنای مساجد و روحانیون در محلات پرجمعیت شهرستان رشت اجرا خواهد شد، گفت: برای اجرای هر چه بهتر و جلب حداکثری مشارکت خیرین در این امر خداپسندانه جلسات سخنرانی نیز با موضوع اکرام ایتام در این مساجد برگزار می شود.

وی با اشاره به در پیش بودن سال نو و هفته احسان و نیکوکاری اظهارداشت: امدادگران کمیته امداد در سراسر استان همراه خیرین و نیکوکاران هستند تا هدایای آن به دست نیازمندان مستحق رسیده و از سوء استفاده برخی افراد سودجو از احساسات انساندوستانه مردم که اقدام به تکدیگری می کنند، پیشگیری شود.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد گیلان با بیان اینکه در حال حاضر 20 هزار و 442 حامی خیر از شش هزار و 221 نفر از فرزندان یتیم حمایت می کنند، افزود: در حال حاضر به طور متوسط هر فرزند یتیم در گیلان از حمایت مالی و معنوی سه حامی برخوردار است و این در حالیکه 32 نفر از فرزندان دختر و پسر 18 تا 25 سال فاقد حامی هستند.

وی در ادامه مشکلات مالی شهریه دانشگاهی، ازدواج و تامین جهیزیه وعدم سرمایه کافی مورد نیاز برای ایجاد اشتغال را از مهمترین مشکلات پیش روی جوانان ایتام عنوان کرد و یادآورشد: مشارکت خیرین در حمایت تحصیلی، ازدواج و اشتغال می تواند بسیاری از مشکلات آنان را رفع و به توانمندی سوق دهد.