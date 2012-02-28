به گزارش خبرنگار مهر، یادواره علمی مرحوم استاد علی ابوالحسنی (منذر) نویسنده و مورخ معاصر به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عصر امروز سه شنبه 9 اسفند در محل این پژوهشگاه برگزار شد.

دکتر علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل در این مراسم ضمن تسلیت این مصیبت گفت: مرحوم ابوالحسنی یک هدف عمده داشت و آن هم بازگرداندن دین به برداشتهای تاریخی بود.

وی افزود: شاید بتوان گفت بعد از انتشار رساله جهادیه توسط بیش از 140 تن از مراجع شیعه ایران و عراق علیه تهاجم روسها به ایران و بعد از فتوای میرزای شیرزای و نامه حاج ملا کنی و فتوای جهاد مرحوم آخوند خراسانی در زمان اشغال شمال ایران، دین ستیزی محور اصلی تهاجم فرهنگی غرب شد که با سلاح فرهنگی آمده بود. یعنی صلیبیان با سلاح فرهنگی آمده بودند.

وی تصریح کرد: تحریف برداشت تاریخی در نوشته‌های بعد از مشروطه موج می زد و بر همین اساس تاریخ ایران را بازنویسی کردند. نهضت تاریخ نویسی بعد از اسلام یک نهضت عظیم بود. حال آنرا با تاریخ نویسی بعد از مشروطه مقایسه کنید.

دکتر ولایتی تأکید کرد: مورخان بعد از مشروطه، 1400 سال تاریخ بعد از اسلام را از تاریخ حذف کردند و بر تاریخ ایران قبل از اسلام و به گونه‌ای معنویت زدایی شده توجه می کردند.

وی افزود: کتاب مرحوم ابوالحسنی درباره فردوسی، او را از دست دین‌ستیزان و بی اعتنایان به تاریخ ایران اسلامی نجات داد. ستیز با صفویه که پایه گذار یک حکومت مبتنی بر محبت اهل بیت(ع) و ستیز غیر مستقیم با علمایی که از تفکر صفوی در ایران حمایت می کردند از جمله اقدامات دیگر تاریخ نویسان اسلام ستیز بعد از مشروطه بود.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل تصریح کرد: باید توجه داشت که پرچم مشروطه را علما به عنوان عدالت‌خواهی برداشتند. ضد ارزش کردن حرکات مشروطه خواهی تا جایی که به شهادت شیخ فضل الله نوری منجر شد از سوی اسلام ستیزان مورد توجه بود.

وی افزود: مرحوم ابوالحسنی در حوزه مطالعات مربوط به بهائیت کار جدیدی کرد. مقابله فکری و سیاسی با گروه و فرقه بابیه نیز برخوردی جدید از سوی او بود. باید توجه داشت که در قضیه فتنه 88 یکی از ارکان این فتنه همین بهائی‌ها بودند. بنای آنهایی که این فتنه را ایجاد کردند این بود که تفرقه ایجاد کنند و مردم را سرگرم کاری غیر معنوی کنند.

ولایتی تصریح کرد: مقابله مرحوم ابوالحسنی با بهائیت یک مقابله جدی بود. مرحوم ابوالحسنی دامن همت به کمر زد برای بازگرداندن جهان بینی دینی به تاریخ نویسی. باید توجه داشت که تاریخ نویسی بعد از مشروطه به دین زدایی توجه داشت.

وی افزود: مرحوم ابوالحسنی به نقش علما و اسلام در مبارزات ضد استعماری و تبلور آن در مشروطه و زدودن غبار از چهره شیخ فضل الله نوری پرداخت. کارهای او برای این است که ایران جایگاه خود را در تاریخهایی که نوشته می شود پیدا کند.

وی در پایان یادآور شد: مرحوم ابوالحسنی خدمات عظیمی به نحوه تاریخی نویسی مستند و درست با نگاه ایرانی-اسلامی به یادگار گذاشت. امید داریم راه مقدس ایشان تداوم یابد تا به هدف ایشان کمک کند.

به گزارش مهر، یادواره علمی مرحوم استاد علی ابوالحسنی (منذر) نویسنده و مورخ معاصر با همکاری موسسه مطالعات تاریخ معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، خانه مشروطه اصفهان، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، کانون اندیشه جوان، مرکز پژوهش‌های فرهنگی اجتماعی صدرا، مؤسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق(ع)، بنیاد امام رضا(ع) و حوزه علمیه امام رضا(ع)، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی و مجمع ناشران انقلاب اسلامی برگزار شد.