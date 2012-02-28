ترسی از ترور ندارم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در پی انتشار گزارشهایی در خصوص طرح نافرجام ترور نخست وزیر روسیه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، "ولادیمیر پوتین" امروز سه شنبه گفت : بارها در معرض اقدامات تروریستی قرار داشته ام و از این موضوع نهراسیدم.

رسانه های روسی در گزارشهایی به اظهارات پوتین پیش از ورود به کرملین در سالهای 2000 تا 2008 پرداخته و اعلام کردند: نمی توانید همواره با ترس زندگی کرده و اجازه دهید تروریستها شما را بترسانند. از سال 1999 همواره با طرح های ترور روبرو بوده ام.

شبکه یک تلویزیون روسیه نیز گزارش داد دو مرد که با شورشیان چچنی در ارتباط بودند، به طرح خود برای منفجر کردن خودروی پوتین پس از بازگشت وی به کاخ کرملین پس از انتخابات 4 مارس اعتراف کردند.

رسانه های غربی روز گذشته با اشاره به بازداشت چندین مظنون به برنامه ریزی برای ترور پوتین در شهر بندری "اودسا" در اوکراین گزارش دادند که تروریستها از مدتها قبل در سال 2007 در نزدیکی مسیر راه آهن مسکو به سمت فرودگاه "ونوکووا" بمب جاسازی کرده بودند.

دستگاه های امنیتی روسیه و اوکراین هنوز جزئیات بیشتری را درباره این خبر منتشر نکرده اند.

در اوایل ماه جاری میلادی نیز اوکراین از بازداشت چند شهروند روس متهم به فعالیتهای تروریستی در اودسا خبر داده بود.