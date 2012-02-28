دعوت اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر برای حضور مردم در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، در بیانیه اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر آمده است: جمهوری اسلامی را باید تجلی حاکمیت خداوند بر جهان به دست معنوی حضرت امام خمینی (ره) دانست که با درایت و هدایت مقام معظم رهبری به مسیر روشن خود ادامه می دهد. این نظام را باید برآمده از متن مردمی دانست که تا عمق جان، پای اصول و آرمانهای انقلاب خویش ایستاده اند و ذره ای از اهداف انقلابی و اسلامی عقب نشینی نمی کنند.

در ادامه این بیانیه می‌خوانیم: در طول این سه دهه، حضور مردم در صحنه های حساسی چون انتخابات نه تنها نشانه ی وفاداری به ارزش های اصیل اسلامی بوده بلکه همواره به عنوان بستری برای تجلی مردم سالاری دینی و بدست گرفتن سرنوشت خویش و تضمین عمل به آرمان های جاودان بوده و اکنون نیز در این مقطع حساس که هجوم دشمنان از هر سو به اسلام عزیز و انقلاب اسلامی با تحریم ها به اوج رسیده، حضور حماسی مردم در جبهه انتخابات می تواند مشتی آهنین و محکم بر دهان استکبار باشد.

این بیانیه می‌افزاید: بدون شک امروزه که ندای اسلام خواهی در جهان شکل گرفته و رویای کشورهای لیبرالی آشفته شده و نقطه ی عطفی برای حاکمیت خدا بر زمین ایجاد شده و موج مبارزه با استکبار تمام جهان را فرا گرفته و انفاس قدسی حضرت روح الله بر خاک مرده اثر کرده و به آن حیات بخشیده، و رهنمون های راهگشای امام خامنه ای مردم تمام کشورها را بیدار کرده، ما نیز وظیفه خود می دانیم که با تمام هوش و تجربه تاریخی خود بار دیگر به صحنه بیاییم و با شرکت در انتخابات و رای به کاندیدای اصلحی که ولایتمدار، متعهد، معتقد، دلسوز انقلاب و مردم باشد، آینده انقلاب را تضمین کنیم.

در ادامه بیانیه اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر آمده است: حضور باشکوه مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نه تنها سرنوشت کشور را رقم می زند؛ بلکه امید به پایداری اسلامی را در قلب تمام آزادگان جهان زنده نگه می دارد؛ بویژه که با انتخاب کاندیداهای هم تراز با آرمان های انقلاب اسلامی، مجلسی را بسازیم که شاخص های اسلامیّت، تدیّن و ولایت مداری در آن موج بزند.

این بیانیه می‌افزاید: امام راحل عظیم الشأن می فرمایند: "من متواضعانه از شما می خواهم که حتی الامکان در انتخاب اشخاص با هم موافقت نمایید و اشخاص اسلامی متعهد غیرمنحرف از صراط مستقیم الهی در نظر بگیرید و سرنوشت کشور خود را به دست کسانی دهید که به اسلام، جمهوری اسلامی و قانون اساسی معتقد و نسبت به احکام نورانی الهی متعهد باشند و منفعت خود را بر مصلحت کشور مقدم ندانند"

در ادامه این بیانیه می‌خوانیم:و در همین راستا مقام معظم رهبری می فرمایند: " مردم وظیفه دارند به ملاکهای دینی و شرعی و انقلابی نگاه کنند... دنبال آدمهایی مومن، شجاع، انقلابی، و کسانی که بتوانند قدرت این ملت را در سایه ارزشهای انقلابی حفظ کنند باشید"

این بیانیه می‌افزاید: بر همین اساس، ما اعضای کانون مداحان و شاعران آیینی، شورای هیئات مذهبی، اتحادیه انجمن های اسلامی، اتحادیه موسسات قرآنی، و کانون های فرهنگی تبلیغی وابسته به اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر، ضمن دعوت مردم به حضور حداکثری در انتخابات و انتخاب نماینده اصلح، از کاندیداهای محترم استان، ولایتمداری در عرصه عمل و تقوامداری در عرصه انتخابات را انتظار داریم و امیدواریم که همه آنها ضمن رعایت اخلاق اسلامی، قانون را در حین تبلیغات و همچنین پس از انتخابات به تمام معنا رعایت کنند.