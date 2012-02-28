به گزارش خبرنگار مهر نشست انتخابات از منظر خط امام (ره) عصر امروز با حضور تیمور علی‌عسگری عضو فهرست انتخاباتی صدای ملت، بیژن نوباوه عضو جبهه پایداری انقلاب اسلامی و الیاس نادران عضو جبهه متحد اصولگرایان عصر امروز در دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد.

در ابتدای این نشست حجت الاسلام علی عسگری با اشاره به فضای فعلی حاکم بر منطقه گفت: هم اکنون شاهد هستیم فضای منطقه و دنیا با توجه به شکل گرفتن بیداری اسلامی در منطقه در حال خارج شدن از قید و بند طاغوت است و این یک فرصت عظیم برای نظام ما است.

وی افزود: ملت ما باید این فرصت خوب را با یک انتخابات دشمن شکن پاسخ دهد که لازمه این حرکت بر اساس مطالبات مقام معظم رهبری مشارکت حداکثری و فضای رقابتی امنیت روانی است.

نماینده مجلس هفتم ادامه داد: متاسفانه افراط گران در دوره اصلاحات و اصولگرایی شرایطی را برای نخبگان و صاحبان فکر و اندیشه فراهم کردند که زمینه طرح انتقادات و تضارب آرا وجود نداشت.

وی با تاکید بر اینکه مهمترین اصل در انتخابات مجلس نهم مشارکت حداکثری است، گفت: هم اکنون در شرایط تهدید نظامی و تحریم اقتصادی هستیم و دشمنان توطئه ها و تبلیغ های سنگینی علیه ما به کار می برند لذا باید بر اساس توصیه‌های امام (ره) و مقام معظم رهبری مشترکات را مد نظر قرار دهیم.در این زمینه معتقدم رفتار قبیله ای برخی اصولگرایان و رسانه ها ممکن است مردم را مایوس کند چرا که ما راضی نیستیم فردی نسبت به نظام آزرده خاطر شود.

علی عسگری با اشاره به اینکه باید در فضای انتخاباتی کشور عقلانیت، اعتدال، انعطاف پذیری و دوری از رفتارهای چماقی مد نظر قرار بگیرد افزود: اگر بتوانیم این ویژگی‌ها را لحاظ کنیم انتخابات مطلوب نظام اسلامی شکل خواهد گرفت.

همچنین در ادامه این نشست الیاس نادران با تاکید بر نقش مشارکت مردم در اعتلای نظام اسلامی گفت: انتخابات مجلس نهم اولین انتخابات بعد از فتنه 88 است لذا نرخ مشارکت و آرامش فضای سیاسی کشور از نظر ناظران بین المللی بسیار اهمیت دارد. فتنه 88 موضع ما را در بحث مذاکرات هسته‌ای تضعیف کرد ولی امروز و بعد از پیشرفت‌های هسته‌ای موضع برتری داریم و حضور پرشور مردم در انتخابات می تواند ابزاری برای مذاکره با طرفهای خارجی باشد.

وی با تاکید بر اینکه به تهدیدات نظامی دشمن اعتقادی ندارم، گفت: البته تحریم‌های اقتصادی دشمن امری جدی است و آنها تصور می کنند با اعمال این تحریم‌ها ممکن است رابطه مردم و دولت تضعیف شود. بنابراین حضور مردم در انتخابات برای دشمنان معنی دار خواهد بود.

وی همچنین به بیداری اسلامی در منطقه اشاره کرد و گفت: اگر انتخابات مجلس کشورمان با مشارکت بالا برگزار شود اسلامگرایانی که در کشورهای مختلف منطقه به ما چشم دوخته اند نسبت به سرنوشت خود امیدوارتر خواهند شد.

وی همچنین در خصوص برنامه های جبهه متحد اصولگرایان در مجلس نهم گفت: کمیته های مختلف جبهه متحد اصولگرایان برنامه های مختلفی را برای مجلس نهم تدوین کرده اند. بیانیه ای نیز توسط من و احمد توکلی منتشر شد که حاوی دیدگاه های ما در خصوص مجلس آینده و عملکرد مجلس هشتم بود. ما معتقدیم قانونگرایی و ملتزم کردن مدیران به اجرای قانون یک بحث اساسی است. چرا که تشخیص قانون خوب و بد به عهده نمایندگان است و اگر مسئولان اجرای قانونی را عملی نمی دانند باید قدرت اقناع نمایندگان را داشته باشند و این در فضای صمیمی و دو جانبه امکان دارد.

وی همچنین به موضوع آزادی بیان نیز اشاره کرد و گفت: بنده و دکتر توکلی در بیانیه خود تاکید کردیم که میان افرادی که فتنه‌گر هستند و به آرای مردم توجهی ندارند و آنهایی که می خواهند از حق خود در زمینه های مختلف بهره ببرند باید تفکیک قائل شد.

نادران همچنین خطاب به علی عسگری عضو فهرست انتخاباتی صدای ملت گفت: معتقدم شعار منتقدان دولت برای یک رقابت سیاسی کافی نیست. محور کردن دولت در دفاع یا انتقاد از آن افکار عمومی را قانع نمی کند. ما باید اثباتی با مردم صحبت کنیم نه سلبی.

این نماینده مجلس ادامه داد: 3 نفر از اصلاح طلبان شاخص در فهرست صدای ملت قرار دارند که یکی از آنها نامه 127 نفر ازنمایندگان به مقام معظم رهبری معروف به جام زهر را امضا کردند. معتقدم این مغشوش کردن مرزهای اصلاح طلبی و اصولگرایی تلقی بدی را در جامعه ایجاد می کند.

وی با بیان اینکه علی عسگری در سخنان خود از برخی افراطی ها سخن گفت، اظهار داشت: آقای عسگری از ارادتمندان آقای هاشمی بوده، هست و خواهد بود. بهتر است در خصوص 8 سال مدیریت ایشان و اجرای قانون تعدیل اقتصادی به دانشجویان و مردم پاسخ دهند.

عسگری نیز در پاسخ به سئوال نادران گفت: بنده همواره منتقد سیاست‌های دولت اصلاحات و حزب کارگزاران بودم و یکی از انتقادات من به آقای هاشمی اجرای سیاست تعدیل اقتصادی بود.