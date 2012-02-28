وظیفه دانشجویان بررسی برنامه های نامزدها و آگاهی بخشی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسن عاملی عصر سه شنبه شنبه در جمع اعضای تشکلهای اسلامی و بسیج دانشجویی اردبیل افزود: با توجه به حساسیت انتخابات پیش رو دانشجویان باید با دقت و هوشیاری نماینده اصلح را انتخاب کنند.

وی دو اصل حضور حداکثری مردم در انتخابات و انتخاب اصلح را مهمترین اصول انتخاباتی برشمرد و اضافه کرد: قشر آگاه دانشجو می تواند در پیاده سازی این اصول در جامعه و بین اقشار مردم نقش مهمی را ایفا کند.

به گفته امام جمعه اردبیل انتخاب اصلح آن است که مردم به کارنامه و عملکرد یک کاندیدا رای بدهند نه به قولها و وعده های خارج از توان و اختیارات وی.

وی با اشاره به تبدیل شدن ایران به الگوی منطقه و کشورهای اسلامی تصریح کرد: با توجه به اینکه چشم دوست و دشمن به انتخابات فعلی است، ایجاد شور و نشاط برای حضور حداکثری مردم از مهمترین حرکتهای دانشجویی باید باشد.

عاملی از دانشجویان خواست برای تحقق این مهم با آگاهی بخشی در حرکت و انتخاب با بصیرت یاریگر عموم مردم باشند.

